به گزارش خبرنگار مهر ،‌ براساس یاداشت تفاهم آیین نامه اجرایی حمایت از تامین مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای کوچک ، وزارت مسکن وشهرسازی متعهد شده که زمین مناسب خام یا آماده سازی شده را به شکل اجاره 99 ساله به منظور ساخت و ساز در شهرهای زیر 150 هزار نفر طبق آیین نامه موضوع این تفاهم نامه با معرفی وزارت تعاون در اختیار تعاونی های مسکن قرارداده و تعاونی ها نیز نسبت به احداث بنا در قالب مجتمع های مسکونی اقدام خواهند کرد.

همچنین احداث هر گونه بنا پس از انجام کامل عملیات آماده سازی زمین توسط مجریان انبوه سازو یا تعاونی های مسکن صورت خواهد گرفت و هزینه آماده سازی زمین در اقساط 15 ساله اخذ خواهد شد .

براساس این آیین نامه وزارت مسکن مکلف شده است در شهرهای که دارای زمین بوده ، ‌زمین مناسب را به منظور احداث واحدهای اجاره ای را به تعاونی ها واگذار نموده و پس از 20 درصد حصول پیشرفت فیزیکی جهت معرفی برای اعطای تسهیلات اقدام خواهند بود .

همچنین تعاونی مذکور از کلیه حقوق و مزایای انبوه سازی از جمله تسهیلات بانکی برخوردار خواهند بود و طرفین تفاهم نامه حمایت های لازم را از تعاونی های مسکن از جمله محلی جهت احیای ‌بافت های فرسوده از طریق تلاش در جهت بخشودگی عوارض و اعطای تراکم مازاد و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات دراین بافت ها مقرر می نمایند .

در راستای این تفاهم نامه ، ‌وزارت تعاون مکلف شده که به منظور تامین مسکن اقشار کم درآمد براساس مصوبه دولت نبت به تشکیل تعاونی های مسکن کارکنان دولت،‌کارگران،‌ فرهنگیان ،‌آزاد و محلی اقدام خواهند نمود .

در بندی دیگر از این آیین نامه آمده است، ‌وزارت تعاون به منظور توانمند سازی تعاونی ها ،‌ در ازای پنج درصد پیشرفت فیزیکی به هر عضو مبلغ 50 میلیون ریال از طریق صندوق تعاون طبق مقررات و ضوابط صندوق پرداخت کند.

همچنین وزارت تعاون آمادگی خود را جهت همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص هماهنگی با سازمان های ذیربط به منظور تامین خدمات زیر بنایی و روبنایی مورد نیاز طرح های آماده سازی طبق قانون تعاونی های اعلام می دارد .

براساس این آیین نامه طرفین توافقنامه می توانند جهت اجرای مفاد تفاهمنامه شخص و یا اشخاص متناسب با موضوع تفاهم نامه را کتبا معرفی نمایند .، این توافقنامه در 10 ماده ،‌یک تبصره ،‌سه ردیف و در دو نسخه تنظیم شده که در هر دو نسخه حکم واحد دارد و از تاریخ امضاء‌ قابل اجراست.