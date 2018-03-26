الحاق بنادر چوئبده و اروندکنار به منطقه آزاد اروند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد عصر امروز در حاشیه بازدید از بندر آبادان و آگاهی از نحوه ارائه خدمات به گردشگران آبی در جمع خبرنگاران افزود: درباره برنامه های توسعه ای بندر آبادان گفتگوها و برنامه ریزیهای خوبی را با استاندار خوزستان و فرماندار آبادان داشتیم تا بتوان توسعه، بهبود و سهم بیشتری از بازار را برای بندر آبادان جذب کنیم که برای آن نیاز به افزایش ظرفیت های فعلی داریم.

وی اظهار کرد: آنچه مد نظر سازمان بنادر و دریانوردی است آنکه ما در کوتاهترین زمان ممکن به یک جانمایی مناسب براساس مطالعات قابل انجام برای توسعه بندر آبادان دست پیدا کنیم و به طور قطع چنین مکانی هم باید در مجاورت و نزدیکی شهر آبادان باشد و هم از دسترسی دریایی و پس کرانه مناسب و شرایط خوب رسوب گذاری برخوردار باشد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: پس از جانمایی بر اساس مشخصات ذکر شده، یک برنامه توسعه ای خوبی را برای بندر آبادان مد نظر قرار می دهیم تا از بندری به طور صرف برای تخلیه و بارگیری کالا بتوان در فضای کرانه و پس کرانه اش فعالیتهای ارزش افزوده ای را با توجه به مزیت ها و تسهیلات قانونی منطقه آزاد اروند انجام داد.

راستاد گفت: در زمان حاضر به دلیل محصور بودن بندر آبادان در محدوده شهری فعالیت اش نیز محدود است که با ایجاد یک بندر مکمل می توان به رسیدن بندر آبادان به ظرفیت های طبیعی کمک کرد بنابراین سعی ما بر آن است که تا آن زمان وضعیت بندر فعلی را از نظر نگهداری و عملیات دریایی و بندری بهبود ببخشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به بازدید اش از بندر آبادان و امکانات قابل ارائه در قالب گردشگری آبی افزود: در این بازدید شاهد استقبال بسیار خوب گردشگران با توجه به امکانات مهیا شده از سوی بندر آبادان از گردشگری بر روی اروند رود با استفاده از کشتی تفریحی بودیم، برای انجام این کار یک پایانه مسافری، یک اسکله و یک کشتی مسافری مناسبی اختصاص داده شده است.

وی اظهار کرد: در گفتگویی که با مسافران کشتی تفریحی داشتیم در مجموع از فضا، امکانات و بسته فرهنگی فراهم شده ابراز رضایت کامل داشتند،.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: طبق آمار موجود از ۲۴ اسفندماه سال گذشته تا روز گذشته ۲۰۰ هزار گردشگر آبی با بهره گیری از یک فروند کشتی تفریحی بر روی اروندرو به گردش و تفریحی پرداختند و این در حالی است که پارسال در مدت مذکور، ۱۷۲ هزار گردشگر آبی بر روی آبراهه اروند جابجا شدند و این نشان از رشد گردشگران آبی دارد.

راستاد گفت: افق بسیار خوبی را برای توسعه گردشگری و حتی سفرهای دریایی برون مرزی آبادان می بینیم و از این بابت است که به دنبال ایجاد زیرساختها و امکانات تکمیلی برای بندر آبادان هستیم.