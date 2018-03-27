مسئولان هم درکنار مردم بایداز تولیدو فروش کالای ایرانی حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدشهابالدین حسینی درباره شعار سال ۹۷ که توسط مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) سال «حمایت از کالای ایرانی» میباشد،در جمع خبرنگاران گفت: بنظر میرسد مشکلات اقتصادی امروز در صدر مشکلات مردم عزیز کشورمان قرار دارد و به همین خاطر چندین سال است که رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال را در حوزه اقتصاد انتخاب میکنند.
دکتر حسینی ادامه داد: حمایت از کالای ایرانی، چیزی است که باید در ادامه سیاستهای اقتصاد مقاومتی امسال به آن بپردازیم. حتی اگر تولیدکنندگان داخلی دست به تولید محصولاتی ارزشمند بزنند، بیآنکه خریداری داشته باشند، کارشان ابتر خواهد ماند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد: مهمترین مسئله درمورد شعارهای سال این است که باید مسئولان نیز در کنار مردم به آن شعار اعتقاد و تعصب داشته باشند و خود نیز از کالاهای ایرانی خریداری و استفاده کنند چراکه این موضوع میتواند یک فرهنگسازی خوب باشد.
حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسینی ادامه داد: شعار امسال همچنین باید باعث شود که تولیدکنندگان کشورمان نیز بر کیفیت کالاها و محصولات تولیدیشان بیفزایند و اعتماد مردم را به شکلی قابل قبول جلب کنند.
وی در ادامه عنوان کرد: تنها راه بینیاز شدن از بیگانگان و اتکا به تواناییهای خود، حمایت از تولید ملی و در پیش گرفتن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در راستای اطاعت محض از مقام عظمای ولایت است و باید همه طیف ها و جناح ها بداند که تنها راه نجات کشور در گوش به فرمان بودن به بیان وبنان حضرت آقاست و باید همه یکدل و یک صدا برای تحقق منویات معظم له بکوشیم
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در پایان ابراز کرد: امیدواریم سال ۹۷ سالی توام با خوشی و روزهای خوب برای ملت ایران باشد و ارتقا و اعتلای فرهنگ دینی، اسلامی و اقتصاد توامان در این سال اتفاق بیفتد.
