به گزارش خبرگزاری مهر، جلد اول این کتاب "شش کلاه تفکر" نام دارد و در واقع عنوان کتابی است که پژوهشگری به نام ادوارد دو بونو سال 1985 منتشر کرد. او شیوه های تفکر را به دو دسته شیوه های مرسوم و غیرمرسوم تقسیم کرد و کلاههای سفید، قرمز، زرد، سیاه، سبز و آبی به نوعی نماد تقسیم بندی الگوها و رویکردهای تفکر هستند که در جهت اهداف اصلی خاصی طراحی و در کتاب بررسی شده اند. جعبه ابزار شش کلاه تفکر عنوان بخشی دیگر کتاب است که به شش رکن اصلی و زیرگروههای آن می پردازد.

جلد دوم با عنوان "تفکر برای تولید، مدیریت تفکر" به تحلیل ساده "اقتصاد دانایی" پرداخته که یکی از ویژگی های مهم جامعه و دنیای جدید است. در ادامه به ویژگی های این اقتصاد جدید پرداخته شده که پنج مورد را شامل می شود. تقسیم بندی اقتصاد امروز به اعتبار مدیریت دانش هم دو دسته را شامل می شود: اقتصاد دانش (دانایی) و اقتصاد دانایی محور. تعاریف موجود برای مدیریت دانش و تفکر مطلبی است که در ادامه آمده و برخی از آین تعاریف عبارتند از فن محور، نظری، مردمی، فرایندی، سازمانی، بوم شناختی و ترکیبی.

جلد سوم با عنوان "تفکر برای حل مسئله" با چند مثال برای تصمیم گیری آغاز می شود و در ادامه به این مبحث پرداخته که تفکر می تواند به ما کمک کند تا: مسأله را تعریف می کنیم، علل به وجود آورنده مسئله را بشناسیم، راه حل های جایگزین را تعریف کنیم ... که هفت مورد را دربر می گیرد. در بخش جمع بندی و نتیجه گیری هم این مبحث به تحلیل نهایی می رسد.

در جلد چهارم با عنوان "آشنایی با مهارت های تفکر"، به تعاریف کلیدی تفکر پرداخته و در ادامه هم به فرآیندهای تفکر توجه شده است. مهارت های پایه و اساسی برای تفکر کدامند از مباحثی است که در هشت زیرمجموعه تعریف شده: مهارت های تمرکز، مهارت جمع آوری اطلاعات، مهارت به خاطر آوردن، مهارت سازماندهی، مهارت تحلیل، مهارت تعمیم و تولید، مهارت تلفیق و مهارت ارزشیابی.

جلد پنجم "تفکر برای خلاقیت" نام دارد و ویژگی های مهارت تفکر خلاق را در شش مورد برمی شمرد. فنون تفکر خلاق یا تفکر برای خلاقیت نیز مبحثی است که در هشت تمرین به آن پرداخته شده است. "شاخص های تفکر خلاق" عنوان بخشی است که موارد سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار، کنجکاوی، ریسک پذیری، قدرت تخیل بالا، پیچیدگی و قدرت تحلیل را مورد بررسی کوتاه قرار داده است. چند توصیه پایانی هم به مباحث مطروحه در این کتاب پایان می دهند.

در جلد پایانی با عنوان "تفکر برای شهروندی و زندگی روزمره" تفکر انتقادی با ذکر چند مثال ملموس و در دسترس تعریف شده است. تفکری که نباید با معنای مصطلح انتقاد یا تعبیر منفی به معنای تفکر خرده گیر اشتباه شود. فرآیندها و فعالیت های تفکر انتقادی هم در 12 مورد ذکر شده و در ادامه 9 استراتژی برای استفاده از تفکر انتقادی در زندگی روزمره معرفی شده است: استفاده از وقت های آزاد و تلف شده، بررسی روزانه یک مسئله، ایجاد معیارها و استانداردهای مربوط به تفکر، خواندن روزانه یک روزنامه، مجله یا کتاب و ...