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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۱۹

سینمای پلیسی آلمان در جشنواره فیلم پلیس مرور می‌شود

"چشم‌انداز سینمای پلیسی آلمان" عنوان یکی از بخش‌های جنبی دومین جشنواره بین‌المللی فیلم پلیس است که به نمایش آثار برتر این ژانر در سینمای دهه اخیر آلمان اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شفیع آقامحمدیان مدیر بخش بین‌الملل جشنواره فیلم پلیس در این باره گفت: "هدف از برگزاری بخش ویژه چشم‌انداز سینمای پلیسی آلمان ایجاد بسترهای مناسب برای تعامل تاثیرگذار میان فیلمسازان، تهیه‌کنندگان و دست‌اندرکاران سینمای پلیسی ایران و دیگر کشورها و امکان آشنایی سینماگران ایرانی با تجربه‌ها، اندیشه‌ها و رویکردهای سینمای پلیسی آلمان است."

دومین جشنواره فیلم پلیس با هدف ایجاد احساس امنیت عمومی و توسعه فرهنگ انضباط اجتماعی در راستای ایجاد امنیت پایدار ‌١٨ تا ‌٢١ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.
کد مطلب 425888

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