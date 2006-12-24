به گزارش خبرگزاری مهر، شفیع آقامحمدیان مدیر بخش بین‌الملل جشنواره فیلم پلیس در این باره گفت: "هدف از برگزاری بخش ویژه چشم‌انداز سینمای پلیسی آلمان ایجاد بسترهای مناسب برای تعامل تاثیرگذار میان فیلمسازان، تهیه‌کنندگان و دست‌اندرکاران سینمای پلیسی ایران و دیگر کشورها و امکان آشنایی سینماگران ایرانی با تجربه‌ها، اندیشه‌ها و رویکردهای سینمای پلیسی آلمان است."



دومین جشنواره فیلم پلیس با هدف ایجاد احساس امنیت عمومی و توسعه فرهنگ انضباط اجتماعی در راستای ایجاد امنیت پایدار ‌١٨ تا ‌٢١ دی ماه سال جاری برگزار می‌شود.

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