حشمت الله فلاحت پیشه عضوکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق، افزود: افکار عمومی منطقه ومردم ایران نخواهند پذیرفت در شرایطی که رژیم صیهونیستی اعلام کرده دارای بمب هسته ای است و هیچ قطعنامه ای هم علیه او صادر نشد ولی ایران که حتی کارشناسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای هم نتوانستند کشورمان را به انحراف از فعالیت های صلح آمیز هسته ای متهم کنند در چنین شرایطی علیه ما دومین قطعنامه صادر می شود.

وی افزود: فضای بین المللی صدور قطعنامه علیه ایران فضای مساعدی برای آمریکایی ها نبود به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران از امکان و فضای لازم برای مانور برخوردار است.

فلاحت پیشه تاکید کرد: مطمئنا برنامه هسته ای ایران به حالت تعلیق در نخواهد آمدبلکه پادمان نظارتی به حالت تعلیق خواهد شد به دلیل اینکه ما معتقدیم در دنیای امروز بویژه در منطقه خارومیانه 3 کشور معاده NPT را نپذیرفته اند و بلکه به سبب هسته ای هم دست یافته اند و لذا جمهوری اسلامی ایران که تا کنون متعهد بوده است و فقط برنامه خود را دچار وقفه و تعلیق های متعدد کرده ایم.

وی ادامه داد: اکنون جمهوری اسلامی ایران بنا دارد برنامه پاک خود را که بدون تخلف است را ادامه دهد ودر عین حال دیپلماسی را هم دنبال می کنیم و معتقدیم از 22 بهمن به آن طرف می توانیم از موضع با اقتدار و با قدرت دیپلماسی را ادامه دهیم.

فلاحت پیشه ضمن مخالفت با خروج از معاهده NPT گفت: خروج از معاده NPT می تواند بهانه ای برای تشدید فشار ها بر ضد ایران شود و برخی از کشورها مانند هند، پاکستان واسراییل به این دلیل به معاده منع تکثیر سلاح های کشتار جمعی NPT نپیوستند که بعدا برای خروج از این معاهده متهم به تخطی از مقررات بین المللی نشوند.

وی تاکید کرد: در شرایط حاضر نیازی به خروج از معاده NPT وجود ندارد ولی در عین حال می توانیم پادمان نظارتی را اجرا نکنیم و به ناظران آژانس برای بازرسی از تاسیسات هسته ای کشورمان اجازه ورود ندهیم و هر چند که بند 10 معاهده NPT این اجازه را به ما داده که از این معاده خارج شویم ولی معتقدیم که نباید از معاهده NPT خارج شویم بلکه می توانیم دراجرای پادمان نظارتی تجدید نظر کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه تحریم ایران بیشتر دارای بار سیاسی و روانی است تصریح کرد: برنامه هسته ای ایران از سال 1991 به این طرف عملا تحریم بوده است و در حالیکه طبق اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای باید به ما کمک می شد به هیچ وجه کمکی صورت نگرفته است و حتی تحت تحریم هم نبوده ایم و هر جایی که بازرسان آژانس گزارشی مبنی بر پیشبرد و پیشرفت کار ایران در بخش هسته ای ارایه می دادند.

آمریکایی ها بلافاصله آن قسمت را از قرار دادهای خارجی ایران را که برای تکمیل آن قسمت های هسته ای به کار می آمد را تحریم می کردند، لذا عملا تحت تحریم بوده ایم واکنون آمریکایی ها همان مواردی را که به صورت غیر قانونی انجام می دادند را تحت قوانین شورای امنیت سازمان ملل و نه قوانین آژانس بین المللی انرژی، قانونی کرده اند و حتی آژانس را هم مکلف به اجرای آن قوانین می کنند ولی ما از این تحریم و این قطعنامه استقبال نکردیم. و این امر به این معنا نیست که کشورمان از کارآیی لازم برای مقابله با این موضوع برخوردار نبوده است.

لازم به ذکر است امروز طرحی دو فوریتی مبنی بر تجدید نظر در روابط با آژانس بین المللی انرژی هسته ای در صحن علنی مجلس مطرح شد.