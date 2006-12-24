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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۴۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ساخت 20 کتابخانه با مشارکت شهرداری تهران / شهرداری فراتر از وظایف خود در احداث کتابخانه ها مشارکت دارد

ساخت 20 کتابخانه با مشارکت شهرداری تهران / شهرداری فراتر از وظایف خود در احداث کتابخانه ها مشارکت دارد

مدیر انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران از ساخت 20 کتابخانه جدید با مشارکت شهرداری تهران در پارک ها خبر داد.

اصغر امیر نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون ، نیم درصد از درآمد شهرداری باید به امر کتابخوانی ، تجهیزات و تامین نیروی انسانی هر شهر اختصاص یابد اما شهرداری تهران حتی بیش از میزان اعتبار تعیین شده در امر ساخت کتابخانه و تجهیز آن مشارکت داشته است.

وی به تعامل مثبت شهرداری تهران در ساخت کتابخانه های عمومی اشاره کرد و افزود: در حدود نیمی از کتابخانه های سطح تهران با مشارکت شهرداری ساخته شده است.

مدیر انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران ، نقش شهرداری در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی را از وزارت ارشاد پر رنگ تر دانست و گفت: ساخت 20 کتابخانه که نیمه کاره مانده بود ، با همکاری شهرداری تهران به پایان رسید.

کد مطلب 425897

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