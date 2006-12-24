ساخت 20 کتابخانه با مشارکت شهرداری تهران / شهرداری فراتر از وظایف خود در احداث کتابخانه ها مشارکت دارد

اصغر امیر نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون ، نیم درصد از درآمد شهرداری باید به امر کتابخوانی ، تجهیزات و تامین نیروی انسانی هر شهر اختصاص یابد اما شهرداری تهران حتی بیش از میزان اعتبار تعیین شده در امر ساخت کتابخانه و تجهیز آن مشارکت داشته است.

وی به تعامل مثبت شهرداری تهران در ساخت کتابخانه های عمومی اشاره کرد و افزود: در حدود نیمی از کتابخانه های سطح تهران با مشارکت شهرداری ساخته شده است.

مدیر انجمن کتابخانه های عمومی استان تهران ، نقش شهرداری در ساخت و تجهیز کتابخانه های عمومی را از وزارت ارشاد پر رنگ تر دانست و گفت: ساخت 20 کتابخانه که نیمه کاره مانده بود ، با همکاری شهرداری تهران به پایان رسید.