نمایشگاه وزارت بهداشت در خانه ملت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این نمایشگاه ظهر امروز با حضور محمد رضا باهنر نایب رئیس و جمعی از اعضای هیات رئیسه مجلس و دکتر باقری لنکرانی وزیر بهداشت و سید موید علویان معاون سلامت این وزارتخانه گشایش یافت.
در نمایشگاه مذکور، معاونت های ستادی وزارت بهداشت و سازمان های تابعه و سه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی وعلوم پزشکی ایران، اهم فعالیت و برنامه های خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده اند.
این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاه های خانه ملت در مجموعه بهارستان برپاست.
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