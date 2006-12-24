  1. سیاست
  2. سایر
۳ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۳۰

نمایشگاه وزارت بهداشت در خانه ملت

نمایشگاه دستاوردها و فعالیت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در محل دائمی نمایشگاه خانه ملت گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این نمایشگاه ظهر امروز با حضور محمد رضا باهنر نایب رئیس و جمعی از اعضای هیات رئیسه مجلس و دکتر باقری لنکرانی وزیر بهداشت و سید موید علویان معاون سلامت این وزارتخانه گشایش یافت.

در نمایشگاه مذکور، معاونت های ستادی وزارت بهداشت و سازمان های تابعه و سه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی وعلوم پزشکی ایران، اهم فعالیت و برنامه های خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده اند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاه های خانه ملت در مجموعه بهارستان برپاست.

کد مطلب 425898

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها