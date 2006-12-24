نمایشگاه وزارت بهداشت در خانه ملت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این نمایشگاه ظهر امروز با حضور محمد رضا باهنر نایب رئیس و جمعی از اعضای هیات رئیسه مجلس و دکتر باقری لنکرانی وزیر بهداشت و سید موید علویان معاون سلامت این وزارتخانه گشایش یافت.

در نمایشگاه مذکور، معاونت های ستادی وزارت بهداشت و سازمان های تابعه و سه دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی وعلوم پزشکی ایران، اهم فعالیت و برنامه های خود را در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده اند.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در محل دائمی نمایشگاه های خانه ملت در مجموعه بهارستان برپاست.