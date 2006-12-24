عبداللهی به بندرعباس بازگشت

به گزارش خبرنگارمهر، در این مراسم که با حضور هزاران نفر از مردم مشایعت کننده، از جمله بسیاری ازهنرمندان، خوانندگان، نوازندگان، مدیر کل دفتر موسیقی، مدیرعامل انجمن موسیقی، برخی ازاعضای هیات مدیره خانه موسیقی وبستگان ناصر عبداللهی برگزار شد چند نفر به ایراد سخنرانی پرداختند.

محمد علی چاووشی، رییس صنف تهیه کنندگان آثار موسیقایی ضمن برشمردن خصایل نیکوی آن مرحوم در این مراسم گفت : عبدالهی هنرمندی سالم و ارزش مدار بود ودر حقیقت او قربانی عقیدت علوی خویش گشت .

وی در ادامه با اشاره به اینکه عبداللهی به هیچ اعتیاد و وابستگی این چنینی گرفتار نبود افزود: ما هفته گذشته به اتفاق دکتر رضایی (عضوکمیسیون بهداشت و درمان ورییس بیمارستان لقمان)که خود متخصص مغز و اعصاب است بر بالین عبداللهی رفتیم و ایشان بعد از معاینه عبداللهی و مطالعه پرونده پزشکی ،وجود هرگونه مسمومیت خونی و اعتیاد به مواد را رد کرد و مشکل او را ناشی از ضربه به مغز تشخیص داد.

چاووشی گفت : ناصرعبداللهی عاشق اهل بیت بود. او هنرمندی مطهر و علاقمند به عرفان بود . ذهن و ضمیر او در تابش نورانیت ناب ولایت هرروز جلوه تازه تری می یافت ، چرا که او که حنجره خود را وقف عشق به ولایت اهل بیت کرده بود و آثاری را که در مدح ائمه اطهار خوانده است جزو بهترین این گونه آثار است.

وی در پایان گفت : هرچند که عبداللهی چون شهابی زودگذر در آسمان هنر ایران مدت زمان کوتاهی درخشید اما بی شک آثار او جزو آثار ماندگار عرصه موسیقی خواهد ماند.

در این مراسم فرمان فتحعلی(خواننده) نیز به خصوصیات نیکو و برجسته عبداللهی اشاره کرد و گفت : آنهایی که مرگ عبداللهی را با شایعات مختلف مشکوک جلوه داده اند در حق این هنرمند مظلوم خیانت روا داشته اند چرا که او حتی سیگار هم نمی کشید.

همچنین عباس سجادی ، مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری ، پیام محمدعلی بهمنی (شاعرترانه های آثار عبدالهی) را قرائت کرد.

مدیرعامل انجمن موسیقی نیز در این مراسم با بیان سخنانی به اهالی هنر و به خانواده آن مرحوم از طرف خود و دیگر مسئولان تسلیت گفت.رضایی در ادامه از تلاش و همراهی وزیر ارشاد،معاون هنری و مدیر دفتر موسیقی در حل مشکلات و مسایل مربوط به این هنرمند سپاسگزاری کرد.درپایان این مراسم چنگیز حبیبیان ابیاتی را در مایه دشتی خواند و آنگاه پیکر عبداللهی به سمت بندر عباس منتقل شد.

مراسم ترحیم وی چهارشنبه 6 دی ماه از ساعت ‌١٥ در مسجد جامع شهرک قدس ابتدای فاز ‌٣ برپا خواهد شد.