فرهنگ "خود ارزیابی" در دستگاههای اجرایی کشور وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: با ارزیابی عملکرد نظام ملی دانش در طول برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که سیاستها و برنامه های غیر منسجم آموزش عمومی، آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی و تحقیق و توسعه به طور اصولی و نظامند به مورد اجرا گذاشته نمی شوند و این در حالی است که فرهنگ خود ارزیابی نیز در دستگاههای اجرایی کشور نهادینه نشده است.

در بخش دیگری از ارزیابی مرکز پژوهشها آمده است: سیاستگذاران و برنامه ریزان در ایران به قدر کافی توجهی به نظام ملی دانایی ندارند و اجزای آن یعنی آموزش عمومی ، آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش عالی و تحقیق و توسعه به طور مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته می شوند که این موضوع کارآیی و اثر بخشی ناشی از انباشت و بهره برداری از دانش را کاهش می دهد.

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارزیابی سایر دستگاهها از عملکرد بخشهای اجرایی کشور متذکر شد که در ارزیابی های فرادستگاهی نیز فقط اقدامات و فعالیتهای انجام شده مورد توجه قرار می گینرد و توجهی به ارزیابی های به عمل آمده به هنگام برنامه ریزی ،ستانده ها و نیز پیامدهای برنامه ها نمی شود.

درادامه این ارزیابی برای اصلاح و بهبود سیاستگذاریها و برنامه ریزی ها پیشنهاد شده است که برنامه ریزی و سیاستگذاری برای فرآیند آموزش عمومی ، آموزش فنی و حرفه ای ، آموزش و تحقیقات و فناوری به طور یکپارچه تحت عنون فاصله نظام دانش ایران با کشورهای منطقه و پیشرفت مورد توجه قرار گیرد.

مرکز پژوهشها همچنین خواستار پیگیری چگونگی اجرای برنامه پنجساله چهارم توسط مجلس از طریق طرح سوال از وزرا شد و افزود: مجلس شورای اسلامی همچنین می تواند دستگاههای اجرایی را به تشکیل ستاد پیگیری برنامه چهارم ملزم کند.