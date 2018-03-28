بیش از یک میلیون بازدید از جاذبه های گردشگری طبس انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بهبهانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای تعطیلات نوروزی امسال تاکنون بالغ بر ۴۰۰ هزار مسافر و گردشگر در فضاهای اقامتی شهرستان طبس اسکان یافته اند.

وی بیان کرد: این تعداد شامل اقامتگاه های بومگردی، هتل ها، مهمانپذیرها، مدارس، سایت های اسکان موقت و امکان زیارتی بوده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی طبس با اشاره به بازدید بیش از یک میلیون نفر از جاذبه های تاریخی، طبیعی و گردشگری این شهرستان طی این مدت، عنوان داشت: بیشترین آمار بازدید کنندگان مربوط به روستای هدف گردشگری خرو و منطقه نمونه گردشگری مرتضی علی، روستای ازمیغان، کال جنی، روستای اصفهک و آستان مبارک امامزاده حسین بن موسی الکاظم(ع) بوده است.

بهبهانی همچنین به برنامه های پیش بینی شده برای استقبال از مسافران نوروزی اشاره کرد و گفت: در این راستا تورهای یک روزه و نیم روزه به مقصد جاذبه های طبیعی، تاریخی و گردشگری شهرستان برگزار خواهد شد.

برپایی ۳۰ غرفه عرضه صنایع دستی

وی، سامان دهی منازل استیجاری شخصی در ورودی یزد- اصفهان برای اسکان گردشگران را یکی دیگر از این برنامه ها برشمرد و افزود: این اقدام به منظور تشدید خدمات رسانی به مسافران و گردشگران انجام شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی طبس از برپایی ۳۰ غرفه عرضه و فروش صنایع دستی و سوغات در سطح شهرستان خبر داد و گفت: در این نمایشگاه ها هنرمندانی از شهرهای زنجان، اصفهان، تهران، مشهد، کرمان، قاین، بیرجند و طبس حضور دارند.

بهبنانی توزیع بیش از ۲۰ هزار نسخه بروشور معرفی جاذبه های گردشگری در مبادی ورودی، برپایی نمایشگاه عکس، معرفی جاذبه های گردشگری در جایگاه های سوخت گیری و راه اندازی اتاق معرفی شهرستان در موزه مردم شناسی را از جمله برنامه های دیگر به منظور استقبال از مسافران نوروزی عنوان کرد.