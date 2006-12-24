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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۳۷

به دلیل بارش شدید برف ؛

دیدار تیم های مقاومت شیراز و استقلال لغو شد

دیدار تیم های مقاومت شیراز و استقلال لغو شد

بارش برف و نامساعد بودن شرایط زمین چمن ورزشگاه حافظیه شیراز باعث شد تا داور بازی مقاومت بسیج فارس - استقلال تصمیم به لغو برگزاری این بازی بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف که از شب گذشته در شهر شیرازآغاز شده بود احتمال لغو بازی مقاومت بسیج فارس - استقلال تهران را تقویت کرده بود. با این حال مسئولان هیات فوتبال استان فارس در تلاش بودند به نحوی زمین چمن ورزشگاه حافظیه را مهیای برگزای این بازی کنند.

اما تلاش مسئولان ورزش استان فارس و اصرارهیات فوتبال این استان به برگزاری بازی یاد شده منتج به نتیجه نشد و به دنبال اعتراض مسئولان استقلال به انجام بازی در هوای نامساعد شیراز تیم داوری  تصمیم به تعویق بازی گرفت.

کاروان تیم فوتبال استقلال نیز امشب به تهران بازخواهد گشت.

کد مطلب 425909

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