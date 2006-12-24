مانور یادواره زلزله بم در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز ، دکتر محمد جواد مرادیان امروز در جمع خبرنگاران ، آمادگی بیشتر نیروها و افزایش تجربه آنان در مواقع بحران را از اهداف برگزاری این مانور دانست و افزود: در مانور یادواره زلزله بم ترکیبی از نیروهای تخصصی اورژانس ، هلال احمر و بسیج جامعه پزشکی شرکت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری مانور مذکور برای اولین بار در کشور از سیستم نرم افزاری LSS (پشتیبانی حوادث) که مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است و برای هدایت کمک های مردمی و دولتی به منطقه بحران زده بکار می رود استفاده خواهد شد.

مرادیان افزود: سناریو این مانور از فرودگاه آغاز شده که بدین ترتیب حدود 50 آمبولانس ، مصدومان را از داخل هواپیما به 10 بیمارستانی که در این مانور شرکت می کنند انتقال داده و پس از انجام مداوا به نقاهتگاهی که از قبل در نظر گرفته شده انتقال می یابند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: شیراز همواره به عنوان یکی از قطب های درمان در کشور مطرح بوده و به همین خاطر باید در هر زمان یک نوع آمادگی نسبی در ارگانها برای وقوع حوادث غیر مترقبه وجود داشته باشد.