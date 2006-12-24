اظهارات موافقان و مخالفان در فوریت الزام دولت در تجدیدنظر برای همکاری با آژانس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه امروز مجلس علاءالدین بروجردی یکی از طراحان طرح دوفوریتی الزام دولت به تجدید نظر درهمکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اقدام شورای امنیت سازمان ملل در تصویب قطعنامه علیه فعالیتهای هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران علی رغم همکاریهای تهران گفت : دنیا شاهد اوج همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده است و ما اضافه بر مراکز هسته ای اعلام شده خود که به بازرسان اجازه دادیم درچارچوب اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از هر مرکزی که علاقمند بودند بازدید کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارج گفت: علاوه بر مراکز هسته ای به بازرسان اجازه داده شد از بیش از 20 مرکز نظامی هم بازدید کنند و درهمه این بازدید ها به آژانس ثابت شد که گزارشات داده شده علیه جمهوری اسلامی ایران کذب است .



وی یادآور شد : مدیر کل آژانس با بیش از دو هزارنفر روز بازدید در دو نوبت یعنی درنوامبر 2004 و 2005 در گزارش رسمی به شورای حکام و آژانس انرژی اتمی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تخلفی از مقررات آژانس انجام نداده است.



بروجردی تاکید کرد: اکنون که چنین تصمیمی سیاسی علیه ملت ما اتخاذ شد ، با توجه به مسئولیت ما به عنوان نمایندگان ملت بزرگ ایران و مدافعان حقوق ملی، طبیعی است که اقدام سریعی انجام دهیم.

وی تصریح کرد: دنیا باید بداند دستیابی به فناوری هسته ای یک عزم ملی است که همه ارکان نظام نسبت به آن هم داستان هستند ، بنابراین با توجه به فوریت امر و ضرورت واکنش به گامی که شورای امنیت سازمان ملل دیروز برداشت ، این طرح را تقدیم می کنیم خواهش می کنم با دو فوریت این طرح موافقت شود.

سعید ابوطالب نماینده تهران در مخالف با دو فوریت این طرح گفت : بر اساس این ماده واحده دولت موظف است در همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی تجدید نظر نماید در حالی که تجدید نظر مفهوم حقوقی ندارد و دو فوریت نمی خواهد.

وی افزود: آنچه حتما دو فوریت نیاز دارد قطع رابطه با آژانس ، اخراج بازرسان ، بازگرداندن سفیر ونماینده ما درآژانس، تعطیلی سفارت انگلستان، اخراج سفیران انگلیس، روسیه و آلمان و چین همین امروز است.

ابوطالب تاکید کرد: تجدید نظر دولت باب حقوقی ندارد و ضمنا دولت هم خود گفته می خواهم تجدید نظر کند ، ما می گوییم قانون محکم تری باید باشد در حال حاضر شرایط حساس است و آنچه فوریت می خواهد خروج از NPT است.

ابوطالب گفت : اگرما به این فوریت رای می دهیم ماده واحده باید تغییر کند ، تکلیف مشخص شود و از حقوق مردم دفاع شود.

کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس نیز در موافقت با دو فوریت طرح مذکور اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پرونده هسته ای تاکنون تلاش کرد یک رفتار معقول و منطقی بر اساس حق مسلم خود را در پیش بگیرد .



وی افزود: از ابتدای یک همکاری جدی با آژانس شروع کردیم و دلیل این همکاری ما هم این بود که چون در دکترین امنیتی ما اصولا داشتن بمب اتم و انحراف از فعالیت های صلح آمیز مطرح نیست لذا همه نوع نظارت و بازرسی را پذیرفتیم تا جایی که پروتکل الحاقی را امضا کردیم و فعالیت های خود را در دو نوبت بر اساس موافقتنامه سعدآباد در پایس تعلیق کردیم و گزارش هزار و سی صفحه ای به آژانس ارائه کردیم و بیش از دو هزار نفر روز بازرسان آژانس را در داخل کشور خود پذیرفتیم تا حسن نیت جمهوری اسلامی را ثابت کنیم که به دنبال فعالیت انحراف آمیز نیستیم و اساس فعالیت ما برای به دست آوردن یک تکنولوژی برای مصارف صلح آمیز است.

مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصمیم مجلس را براساس رفتار فعلی خواند و گفت: طبعا تصمیماتی که دوستان هم اکنون مطرح کردند در جایگاه خود محفوظ است. اگر قرار باشد رفتارهای غیرعادلانه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت و قدرتهای بزرگ دنیا نسبت به علت ما ادامه پیدا کند طبیعی است جمهوری اسلامی ایران رفتارهای دیگری از خود بروز خواهد داد.

نماینده شاهرود خاطرنشان کرد: در هر حال این خط پایانی نیست و همه دنیا بداند این خط آغازی است که با شیب ملایم پیش می رویم و امیدوار هستیم که ما را به آنجایی نرسانند که تصمیمات تندتری اتخاذ کنیم.

احمد بلوکیان کاشمر نیز در مخالفت با دو فوریت طرح مذکور اظهار داشت: همکاران بارها برخورد ظالمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی را اعلام کردند و شکی در آن نیست.

وی گفت: مردم نیز همپای مسئولان این برخورد ظالمانه را سر داده اند اما بحث موجود در خصوص دو فوریت است و لازم است در مورد آن صحبت کنیم و در خصوص جمله مهم و فقدان راهکار اجرایی این طرح صحبت کنیم. این جمله به نظر من اثری ندارد اگر شما می خواهید به دنیا و سازمانهای بین المللی پیام دهید که تاکنون پیام داده ایم . هم اکنون هم نمایندگان مصمم هستند که با این رفتار ظالمانه برخورد کنند و آن را محکوم کنند اما تصمیمات جدی تری باید گرفت.

بلوکیان افزود: باید از آژانس خارج شویم وگرنه این طرح ما را به جایی نمی رساند باید فرصتی باشد و گزارشات کامل بر نمایندگان در یک جلسه رسمی غیر علنی داده شود و در آن تصمیم قاطع و محکمی بگیریم و بتوانیم جواب یاوه گویی های آمریکا را بدهیم.

احمد توکلی نماینده تهران در موافقت با دو فوریت طرح مذکور اظهار داشت: زمان در هر کاری به خصوص عالم سیاست در شرایط بحرانی با ارزش است. فضاحت و غیرقانونی بودن کاری که شورای امنیت کرد کاملا آشکار است و این موضوع فنی و حقوقی که باید در آژانس حل می شد به یک ابزار فشار سیاسی تبدیل کردند و طبیعی است که ملت و دولت ایران در برابر این فشار سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: اکنون ماهیت ماده واحده مورد بحث نیست که آقایان ابوطالب و بلوکیان گفتند باید شدت عمل به خرج دهیم چه بسا که این حرف کاملا درست باشد و در بحث ها ماهیت ماده واحده تغییر کند مهم این است که به فوریت عکس العمل قانونی نشان دهیم و غیر قانونی بودن این اقدام شورای امنیت را به همه دنیا اعلام کنیم و بگوییم که آمادگی داریم حتما یک تصمیم جدی گرفته شود.

وی با توجه به حساسیت زمان اظهار داشت: انشاءالله ما که خود با سلاح هسته ای مخالف هستیم اصرار بر حضور در ان پی تی داشتیم اما اگر قرار باشد کسان دیگری این را بهانه کنند و بر ما فشار آورند مجبوریم اقدامات جدی صورت دهیم.

پس از استماع اظهارات، نمایندگان موافق و مخالف ، نمایندگان با 184 رای موافق، 12 مخالف، 60 رای ممتنع از مجموع203 نماینده رای دهند و 212 نماینده حاضر به این دو فوریت رای مثبت دادند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت ملزم به تجدیدنظر در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.