آژانس باید نقش مرکزی در حل مسئله هسته ای ایران داشته باشد / دهلی از حق تهران برای دستیابی به فناوری صلح آمیز حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه هند با انتشار بیانیه ای تاکید کرد:" ایران از حق ادامه برنامه هسته ای برای مصارف غیرنظامی و صلح آمیز برخودار است و وظایف خاصی را برعهده گرفته است که برنامه هسته ایش اختصاص به اهداف صلح آمیزدارد.



دراین بیانیه آمده است :"ما تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد توجه قراردادیم و در حال بررسی مفاد آن هستیم ".



وزارت امور خارجه هند دراین بیانیه با تکرار درخواست مذاکره تصریح کرد :" ما همچنان احساس می کنیم که همه تلاشهای ممکن باید درحل موضوع هسته ای ایران با استفاده از ابزارهای مسالمت آمیز از طریق گفتگو و مذاکره صورت گیرد و آژانس بین المللی انرژی اتمی باید یک نقش مرکزی در حل مسائل باقی مانده ایفاء کند .



هند که به ذخایرعظیم گاز ایران چشم دوخته است؛ روابطش با ایران به خاطر حمایت از غرب و دادن رای مثبت به قطعنامه ضد ایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی دچار تنش شد.

هند که پیمان ان پی تی را امضاء نکرده است؛ یک قرارداد هسته ای غیرنظامی با آمریکا امضا کرده است که برای اولین بار پس از 30 سال از سوخت و فناوری هسته ای برخوردار خواهد شد .



کنگره آمریکا با تصویب این توافقنامه درماه جاری خواستار مشارکت هند درتلاشهای آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران شد .



مانموهان سینگ نخست وزیر هند به خاطر مفادی که دراین توافقنامه درباره ایران درج شد ، با انتقاد های شدید داخلی و خارجی روبرو شد .