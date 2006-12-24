نیم فصل دوم نتایج بهتری کسب می کنیم/ برای پیروزی مقابل صباباتری برنامه داریم

بیژن ذوالفقارنسب درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تیم برق شیراز توانایی این را دارد که در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر دست کم 8 امتیاز بهتر از نیم فصل نخست، امتیازکسب کند. من درحال حاضر شناخت خوبی نسبت به نفرات تیمم پیدا کرده ام و مطمئنم در رقابت های آتی نتایج بهتری کسب خواهیم کرد.

سرمربی برق شیراز در ادامه تصریح کرد: ما خودمان را برای دیدار مقابل صباباتری آماده می کنیم. قصد داریم دو بازی پایانی نیم فصل رقابت ها را با کسب نتایج خوب به پایان ببریم تا با روحیه ای بهتر نیم فصل دوم را آغاز کنیم.

ذوالفقارنسب درپایان گفت: برق شیراز دو بازیکن ارمنستانی جذب کرده و منتظریم تا مدت زمانی که فدراسیون برای بازی این دو تعیین کرده به پایان برسد و بتوانیم از آنها بازی بگیریم. فکر می کنم این دو بازیکن بتوانند درتاریخ 15 دی ماه تیم برق شیراز را همراهی کنند. برق شیراز در نیم فصل رقابت ها بازیکن جذب نخواهد کرد.