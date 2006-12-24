ژاپن بر حفظ چارچوب شش جانبه برای مذاکرات هسته ای کره شمالی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،" تارو آسو" با بیان اینکه هیچ لزومی به عجله در رسیدن به توافق وجود ندارد، در پاسخ به این سئوال که آیا باید در چارچوب مذاکرات تجدید نظر کرد، چرا که پس از یک هفته از گفتگوها روز جمعه با نتیجه شکست به پایان رسید، تصریح کرد:" در این مرحله، هیچ چارچوب بهتر از آن وجود ندارد."

وی در یک برنامه تلویزیونی خبری خاطر نشان کرد:"اما هیچ لزومی برای عجله وجود ندارد، چرا که تحریمها در جهت اعمال فشار که به تدریج اما قاطعانه کارساز هستند، ادامه داشته است."

آسو افزود:"ما اقدامات بیشتری در ذهن خود داریم، اما در موقعیتی برای اجرای اقدامات جدی در زمان کنونی قرار نداریم."

نمایندگان آمریکا، ژاپن، روسیه، چین، کره شمالی و جنوبی از 18 تا 22 دسامبر( 27 آذر تا 1 دی ) در پکن گرد هم آمده بودند تا این بحران را پس از 13 ماه وقفه مورد بررسی قرار دهند، اما آنچه که در پایان نشست روشن شد؛ بی نتیجه بودن آن بود.

مذاکره کنندگان ارشد کشورهای شرکت کننده در مذاکرات شش جانبه نبود اختیارات کافی در هیئت کره شمالی و اصرار واشنگتن و پیونگ یانگ بر مواضع خود را از دلایل اصلی شکست مرحله دوم پنجمین دور مذاکرات شش جانبه عنوان کردند.