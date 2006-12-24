نخست وزیر ایتالیا با مقامهای لبنانی دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، "رومانو پرودی" امروز برای دیداری چند ساعته از لبنان وارد این کشور شد.

نخست وزیرایتالیا قراراست دراین دیدار، به مناسبت سال نو میلادی، از نیروهای ایتالیایی مستقر در جنوب لبنان دیدارکند.

ایتالیا نیزدر چارچوب نیروهای سازمان ملل متحد به جنوب لبنان( یونیفل) به این منطقه نیرو اعزام کرد.

پرودی قراراست دراین سفر کوتاه مدت خود به لبنان با "نبیه بری" رئیس پارلمان و "فواد سنیوره" نخست وزیر این کشور دیدارکند.

این درحالی است که اخیرا منابع آگاه اطلاع دادند: نیروهای ایتالیایی مستقر در جنوب لبنان، با همکاری با جاسوسان موساد علیه حزب الله جاسوسی می کنند و به همین منظور افسران ایتالیایی به تل آویو رفت و آمد می کنند.