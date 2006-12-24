هشتمین کنگره گفتار درمانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنگره جمع کثیری از آسیب شناسان گفتار و زبان، بینایی سنج ها، متخصصین اختلالات یادگیری، روان شناسان، روانپزشکان، متخصصین گوش و حلق و بینی، ترمیمی فک و صورت، ارتودنسی و زبان شناسان حضور خواهند داشت.

هنجارها و آزمون های گفتار، زبان و بلع، علت شناسی، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، کاربرد تجهیزات در تشخیص و درمان اختلالات گفتار، آنالیز گفتار و ... مباحثی است که در این کنگره به آنها پرداخته خواهد شد.

در این کنگره 45 مقاله به صورت سخنرانی و 31 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.