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۳ دی ۱۳۸۵، ۱۶:۴۲

هشتمین کنگره گفتار درمانی برگزار می شود

هشتمین کنگره گفتار درمانی 4 تا 6 دی ماه سال جاری توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در مرکز همایش های رازی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کنگره جمع کثیری از آسیب شناسان گفتار و زبان، بینایی سنج ها، متخصصین اختلالات یادگیری، روان شناسان، روانپزشکان، متخصصین گوش و حلق و بینی، ترمیمی فک و صورت، ارتودنسی و زبان شناسان حضور خواهند داشت.

هنجارها و آزمون های گفتار، زبان و بلع، علت شناسی، ارزیابی و درمان اختلالات گفتار، کاربرد تجهیزات در تشخیص و درمان اختلالات گفتار، آنالیز گفتار و ... مباحثی است که در این کنگره به آنها پرداخته خواهد شد.

در این کنگره 45 مقاله به صورت سخنرانی و 31 مقاله به صورت پوستر ارائه می شود.

کد مطلب 425920

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