واکنش «ملک سلمان» به حمله موشکی انصار الله یمن به عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه عربستان در جریان نشست کابینه در ریاض عنوان داشت: امیر کویت و پادشاه بحرین و دیگر مسئولان کشورهای مختلف در تماس های تلفنی خود با من حمله موشکی حوثی ها علیه عربستان را محکوم کردند.

وی در ادامه افزود: عربستان با قدرت در برابر تلاشهای خصمانه که امنیت و ثبات این کشور را هدف قرار می گیرد می ایستد.

اعضای کابینه نیز در این نشست با طرح مجدد اتهامات واهی علیه ایران مدعی شدند که حمایت ایران از حوثی ها قطعنامه ها سازمان ملل را نقض می کند.

یک منبع در ارتش یمن اعلام کرده بود که تمام موشکهای بالستیک شلیک شده به سمت مواضع عربستان دقیقا به اهداف مورد نظر اصابت کرده و سیستم های دفاع هوایی این کشور نتوانست این موشک ها را رهگیری کند.