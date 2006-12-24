وزارت بهداشت از موفقترین ارکان دولت نهم است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد رضا باهنر که در حاشیه بازدید از نمایشگاه فعالیت ها و دستاوردهای وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در خانه ملت با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت: اصلی ترین بار علمی دانایی محوری در توسعه کشور روی دوش وزارت بهداشت قرار دارد و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: اگر بخواهیم بر اساس سند چشم انداز 20 ساله در جایگاه نخست منطقه قرار گیریم باید شاخص های سلامتی در حد قابل قبول و استاندارد جهانی باشد.

باهنر با تاکید بر لزوم اصلاح شاخص سلامتی در ایران گفت: وزارت بهداشت در دولت گذشته مورد کم مهری قرار گرفت و در دولت نهم نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرده که بخشی از بودجه ضروری این وزارتخانه در لایحه بودجه سال 85 مد نظر قرار نگرفته است.

نایب رئیس مجلس هفتم با بیان این که در متمم بودجه به طور ویژه بودجه جاری وزارت بهداشت مورد توجه قرار گرفته است ، خاطر نشان کرد: نمایندگان ملت این مساله را با نظر موافق بررسی و اعلام نظر خواهند کرد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم تجدید نظر اساسی در بخش سلامت وزارت بهداشت، اظهار داشت: در حال حاضر هزینه تربیت دانشجو و ارتقای سطح شهروندی پاسخگوی انتظارات جامعه نیست.

باهنر تاکید کرد: دولت و مجلس باید به صورت ویژه در جهت رفع اشکالات و ایجاد تناسب بین هزینه دولت و دریافت پاسخ در این زمینه گام اساسی بردارند.