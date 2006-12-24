هیچ یک از معترضان دانشگاه امیرکبیر دستگیر نشده اند / حذف اختیار پذیرش دانشجو از وزارت علوم در طرح مجلس خلاف استقلال دانشگاه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی صبح امروز در سالن عضدی وزارت علوم در جمع خبرنگاران در زمینه توسعه زبان فارسی در دنیا گفت : ما باید با افزایش تولیدات علمی کشور که به زبان فارسی ارائه می شوند، فضایی ایجاد کنیم که این زبان، مورد اقبال عمومی قرار گیرد که اگر چنین شود از افتخارات نظام خواهد بود. البته در زمینه توسعه زبان فارسی برنامه ریزی های جامعی نیز صورت گرفته است. البته اشاعه زبان فارسی به کندی محقق می شود از همین رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد وزارت علوم به میزان سایر کشورهای متقاضی اشاعه زبان فارسی، افراد لازم را تامین کند.

وی اضافه کرد : بودجه ای که امسال در زمینه اعزام اساتید برای کرسی های زبان فارسی درنظر گرفته شده است، به میزان 22 نفر است.

زاهدی در مورد ارائه دروس دانشگاهی به زبان انگلیسی در برخی دانشگاه ها خصوصا جزیره کیش گفت : ما با این امر مخالفیم و مخالفت خود را نیز اعلام کرده ایم. در همین راستا واحد کیش دانشگاه تهران مقرر کرده بود برخی درس ها را به زبان انگلیسی ارائه کند که ما با این موضوع نیز مخالفت کردیم.

وزیر علوم در پاسخ به خبرنگار اعتماد در مورد دانشجویان ستاره دار تاکید کرد که وزارت علوم نقشی در زمینه عدم ثبت نام تعداد معدودی از داوطلبان نداشته و آنچه روی داده مطابق نص صریح قانون بوده است.

وی در زمینه طرح سنجش و پذیرش دانشجو نیز گفت : طرح سنجش و پذیرش دانشجو از شعارهای من در هنگام آغاز دولت نهم بود. در این زمینه هم پیگری ها لازم صورت گرفته است. طرحی هم طراحی شده و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شده است. همزمان با این طرح مجلس شورای اسلامی نیز طرحی را آماده و تدوین کرده است. در آن زمان که دو طرح همزمان در حال تدوین بود خواسته شد مجلس طرح خود را پیگری و ارائه کند. مجلس فعالیت خود در این زمینه را آغاز کرد و ما هم برای کمک به آنها و برای اینکه طرح کامل تر باشد دست به کار شدیم.

زاهدی تصریح کرد : در طرح مجلس شورای اسلامی مواردی ذکر شده است که به مصلحت کشور نیست و ما این موارد را به کمیسیون آموزش و خود بنده به دکتر عباسپور اعلام کرده ام. رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز اعلام کرده است تجدیدنظر خواهد شد. (در این بخش از سخنان وزیر علوم، دکتر خالقی معاون آموزشی وزارت علوم، طرح حذف کنکور توسط مجلس را عجولانه خواند و 3 ایراد بر طرح مجلس وارد ساخت : 1- حذف کنکور تدریجی امکانپذیر است، 2- ایجاد نمره استاندارد به سرعت امکانپذیر نیست و 3- تنها یک نماینده در وزارت علوم حق رای و نظر در زمینه کنکور دارد و اختیار به طور تقریبی از وزارت علوم سلب و به وزارت آموزش و پرورش داده شده است).

وزیر علوم ادامه داد : دانشگاه ها باید به سمت استقلال حرکت کنند و ما هم بر این اصل پایبندیم. یکی از بخش های استقلال دانشگاه ها، پذیرش دانشجو است که در طرح مجلس استقلال دانشگاه ها در این زمینه نادیده گرفته شده است. متاسفانه در طرح مجلس اختیار از وزارت علوم سلب شده و به وزارت آموزش و پرورش داده شده است. این در حالی است که ما باید بحث اجرایی را مدنظر قرار دهیم. من مخالف دادن اختیار به وزارت آموزش و پرورش نیستم اما معتقدم باید دید این وزارت قدرت و ظرفیت اجرایی این کار را دارد. برنامه های بسیاری از توسعه سوم بدون اجرا باقی مانده و به برنامه چهارم محول شده است چه تضمینی وجود دارد که اجرای طرح سنجش و پذیرش دانشجو که از سوی مجلس وضع شده است، به دلیل عدم توان اجرایی، اجرا نشود. این امر قابل پیش بینی است. اگر آموزش و پرورش نتواند تکلیف چیست.

زاهدی در مورد پذیرش دانشجوی خارجی نیز گفت : دو برنامه داریم. یکی مجازی که دانشگاه پیام نور تا حدودی به صورت ابتدایی این کار را انجام می دهد. راه دوم نیز پذیرش در مناطق مرزی است. البته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نیز توانایی جذب دانشجوی خارجی را دارد.

وزیر علوم در پاسخ به خبرنگاری در مورد تعداد دستگیرشدگان جریان دانشگاه امیرکبیر گفت : یک نفر هم دستگیر نشده است. ما همانطور که اعلام کرده ایم مهرورزی را سرلوحه قرار داده ایم.