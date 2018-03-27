رونق تولید داخلی در گرو افزایش کیفیت و رقابت پذیری محصولات است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید فرخی با اشاره به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: حمایت از کالای ایرانی و استمرار شعارهای اقتصادی مقام معظم رهبری نشان دهنده این است که اقتصاد و اشتغال از اولویت های اصلی کشور به شمار می رود.

وی افزود: وقتی حمایت از کالای ایرانی مطرح می شود یعنی همچنان بحث اشتغال بحث اصلی کشور است و باید بکوشیم به سمت رونق تولید حرکت کنیم.

فرخی با اشاره به اینکه حمایت از کالای ایرانی بخش های متفاوتی دارد، تصریح کرد: مسئولیت مردم خرید کالا است و در همین راستا مردم انتظار دارند که تولید کننده کالای باکیفیت و قیمت مناسب عرضه کند و وقتی مردم کالا را قبول کنند در نهایت این مهم به نفع اشتغال خواهد بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی گفت: تولید کننده نیز باید به صورت رقابتی کار انجام دهد و کیفیت و قیمت را توامان مد نظر قرار دهد.

فرخی افزود: البته این به آن معنا نیست که تولید کننده هر آنچه که تولید می کند انتظار خرید و پذیرش آن را از سوی مردم داشته باشد، باید بکوشد مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهد.

وی ادامه داد: دولت باید سعی کند در راستای اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی و اجتماعی گام بردارد و اجرایی کردن قوانینی که در رابطه با رفع موانع تولید باشد از وظایف دولت به حساب می آید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی اظهار داشت: یکی از وظایف اصلی ما که باید به طور جدی در سال جاری به دنبال آن باشیم ایجاد بازار جهانی یعنی به دست آوردن بازارهایی است که رونق صادرات را به همراه داشته باشد.

فرخی افزود: به منظور حمایت از کالای ایرانی باید رقابتی کردن قیمت ها از یک سو و اقدامات دیپلماسی از سوی دولت و فعال کردن تشکل های بخش خصوصی نیز صورت گیرد و هزینه های تولید کالا را نیز کاهش دهیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی تصریح کرد: تولیدکنندگان اگر نتوانند کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و قیمت را رقابتی کنند هرگز قادر نخواهند بود با شعار مردم را به سوی خرید کالای ایرانی سوق دهند.

فرخی در بخش دیگر از سخنان خود گفت: جلوگیری از قاچاق و واردات کالاهایی که مشابه داخلی آن تولید می شود نیز در راستای حمایت از کالای ایرانی از بحث های مهمی است که دستگاه ها باید آن را مد نظر قرار دهند.