تولید میکرو ربات با الهام از حرکات باکتری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، این میکروربات ها در دانشگاه موناش استرالیا ساخته می شوند و با استفاده از تاژک مخصوص خود به اطراف حرکت می کنند.

این تاژک، یک ساختار بسیار کوچک است که در حقیقت از میکرولوله هایی ساخته شده که باکتری ها از آنها در حرکت مواج خود به اطراف استفاده می کنند.

هدف اصلی جیمز فرند، محقق اصلی این پروژه ساخت وسیله است که بیشتر از 250 میکرون یا قطر مو در انسان ضخامت نداشته باشد و در عین حال بتواند در بدن انسان به حرکات شناگونه بپردازد.

براساس گزارش لایو سانس، وی و تیم همراهش تاکنون موفق شده اند تا موتور خطی به اندازه یک کریستال نمک طراحی و تولید کنند و اکنون با دریافت کمک مالی 300 هزار دلاری از شورای تحقیقات استرالیا قادر خواهند بود تا اندازه این موتور را در مدت سه سال بسیار کوچکتر کنند.