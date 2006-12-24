به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دبیری مهر سردبیر برنامه این هفته "مناظره" است که در آن صاحب نظران درباره وضعیت ساختار نظام بین الملل در هزاره سوم صحبت می کنند. دکتر سیدحسین سیف زاده، مدرس روابط بین الملل و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دکتر عسگر خوانی، استاد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل به عنوان کارشناس در برنامه حضور دارند.

شکل گیری نظام بین الملل که تحت تاثیر تغییرات و تحولات جهان در قرن بیستم رخ می دهد و همچنین وضعیت کنونی و چشم انداز آینده روابط بین الملل از جمله مسائلی است که در این مناظره مطرح می شود. برنامه "مناظره" به مدت یک ساعت پخش می شود.