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۷ فروردین ۱۳۹۷، ۱۹:۱۶

‍ معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری کرمانشاه خبر داد:

ایجاد فضای رقابتی در فعالیت‌های عمرانی استان کرمانشاه

ایجاد فضای رقابتی در فعالیت‌های عمرانی استان کرمانشاه

کرمانشاه- معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری کرمانشاه گفت: برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های عمرانی استان، ایجاد فضای رقابتی در این عرصه در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، مهرداد سالاری گفت: برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های عمرانی استان، ایجاد فضای رقابتی در این عرصه در دستور کار قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: فضای استفاده از خدمات مهندسی در تهیه طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهری و ‌روستایی و پروژه های عمرانی استان باید از وضعیت انحصاری خارج و در بستر رقابتی اجرا شوند.

سالاری در ادامه با اشاره به بدنه کارشناسی توانمند تخصصی استان در حوزه مهندسی، ‌ خاطرنشان کرد: در استان در تمامی گرایش های مهندسی‌ کارشناسان خبره و توانمندی مشغول به کار هستند اما متاسفانه شاهد این مسئله هستیم که یکی از مشاورین محلی که عملکرد مناسبی هم نداشته است و ظرفیت و صلاحیت چشمگیری هم ندارد، با حمایت برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی، اکثر پروژه های مهم را عقد قرارداد کرده و خروجی آن نیز غالبا با امکانات و ظرفیت های شهرداری‌های استان ونیازمندی های کارفرما، همخوانی و تطابق نداشته و عملا غیرکاربردی است.

این مسئول در پایان گفت: مدیران دستگاه‌ها در جریان باشند که‌ این موضوع کاملا و بادقت رصد می شود و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها در اجرای پروژه های این حوزه برای ایجاد فضای رقابتی در میان مشاورین‌دارای صلاحیت و ظرفیت همت کنند و در صورت تداوم رویه قبلی، قطعا با مدیران متخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 4259265

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