به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، مهرداد سالاری گفت: برای ارتقای کیفیت فعالیتهای عمرانی استان، ایجاد فضای رقابتی در این عرصه در دستور کار قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: فضای استفاده از خدمات مهندسی در تهیه طرحهای جامع، هادی و تفصیلی شهری و روستایی و پروژه های عمرانی استان باید از وضعیت انحصاری خارج و در بستر رقابتی اجرا شوند.
سالاری در ادامه با اشاره به بدنه کارشناسی توانمند تخصصی استان در حوزه مهندسی، خاطرنشان کرد: در استان در تمامی گرایش های مهندسی کارشناسان خبره و توانمندی مشغول به کار هستند اما متاسفانه شاهد این مسئله هستیم که یکی از مشاورین محلی که عملکرد مناسبی هم نداشته است و ظرفیت و صلاحیت چشمگیری هم ندارد، با حمایت برخی مدیران دستگاههای اجرایی، اکثر پروژه های مهم را عقد قرارداد کرده و خروجی آن نیز غالبا با امکانات و ظرفیت های شهرداریهای استان ونیازمندی های کارفرما، همخوانی و تطابق نداشته و عملا غیرکاربردی است.
این مسئول در پایان گفت: مدیران دستگاهها در جریان باشند که این موضوع کاملا و بادقت رصد می شود و ضرورت دارد همه دستگاهها در اجرای پروژه های این حوزه برای ایجاد فضای رقابتی در میان مشاوریندارای صلاحیت و ظرفیت همت کنند و در صورت تداوم رویه قبلی، قطعا با مدیران متخلف برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
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