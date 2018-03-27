به گزارش خبرنگار مهر،محمد محمدی قیداری عصر سه شنبه در بازدید استاندار زنجان از یک شیر خوارگاه با بیان اینکه مهم‌ترین از دلایل حضور کودکان در این مراکز، بدسرپرستی و بی‌سرپرستی کودکان به خاطر مواردی چون طلاق و اعتیاد است، افزود: حضور مسئولان در اولین روزهای سال جدید در این مرکز را به فال نیک می گیرم و امیدوارم سالی پر از خیر و برکت برای این کودکان در روزهای پیش رو رقم بخورد.

وی با یادآوری اینکه تعداد خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی زیاد است و بهزیستی با تشکیل کمیته شبه‌خانواده و با اولویت‌ها و سیاست‌های خود در این زمینه سعی دارد کودکان را به اصلح‌ترین خانواده واگذار کند، خاطرنشان کرد: بهزیستی به خانواده‌هایی که مسئولیت نگهداری از یتیمان را در خانه‌های خود دارند، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: بیش از ۲۸۱ کودک نیز در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند و تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سازمان بهزیستی این است که کودکان در خانواده‌ها نگهداری شوند و این کودکان که در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند تحت پوشش طرح حامی بهزیستی هستند و به خیران معرفی می‌شوند تا برای مسائل تربیتی، تحصیل، اشتغال و ازدواج تحت حمایت و پشتیبانی باشند.

محمدی قیداری گفت: خیران نیز می‌توانند با مراجعه به معاونت مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی و دریافت مشخصات کودکانی که نیازمند پشتیبانی هستند، ماهانه و یا سالانه مبلغی را به حساب این کودکان واریز کنند.

وی ابراز کرد: کمیته امداد مرکزی برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست ندارد و این وظیفه حاکمیتی بر عهده بهزیستی است.