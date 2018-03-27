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۷ فروردین ۱۳۹۷، ۲۱:۰۶

مدیرکل بهزیستی استان زنجان:

تعداد خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی در زنجان زیاد است

تعداد خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی در زنجان زیاد است

زنجان-مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: تعداد خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی زیاد است و بهزیستی با تشکیل کمیته شبه‌خانواده و با اولویت‌های خود کودکان را به اصلح ترین خانواده واگذار کند.

به گزارش خبرنگار مهر،محمد محمدی قیداری عصر سه شنبه در بازدید استاندار زنجان از یک شیر خوارگاه با بیان اینکه مهم‌ترین از دلایل حضور کودکان در این مراکز، بدسرپرستی و بی‌سرپرستی کودکان به خاطر مواردی چون طلاق و اعتیاد است، افزود: حضور مسئولان در اولین روزهای سال جدید در این مرکز را به فال نیک می گیرم و امیدوارم سالی پر از خیر و برکت برای این کودکان در روزهای پیش رو رقم بخورد.

وی با یادآوری اینکه تعداد خانواده‌های متقاضی فرزندخواندگی زیاد است و بهزیستی با تشکیل کمیته شبه‌خانواده و با اولویت‌ها و سیاست‌های خود در این زمینه سعی دارد کودکان را به اصلح‌ترین خانواده واگذار کند، خاطرنشان کرد: بهزیستی به خانواده‌هایی که مسئولیت نگهداری از یتیمان را در خانه‌های خود دارند، مبلغ ۳۵۰ هزار تومان پرداخت می‌کند.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت: بیش از ۲۸۱ کودک نیز در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند و تحت حمایت بهزیستی قرار دارند.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های سازمان بهزیستی این است که کودکان در خانواده‌ها نگهداری شوند و این کودکان که در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند تحت پوشش طرح حامی بهزیستی هستند و به خیران معرفی می‌شوند تا برای مسائل تربیتی، تحصیل، اشتغال و ازدواج تحت حمایت و پشتیبانی باشند.

محمدی قیداری گفت: خیران نیز می‌توانند با مراجعه به معاونت مشارکت‌های مردمی اداره کل بهزیستی و دریافت مشخصات کودکانی که نیازمند پشتیبانی هستند، ماهانه و یا سالانه مبلغی را به حساب این کودکان واریز کنند.

وی ابراز کرد: کمیته امداد مرکزی برای نگهداری کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست ندارد و این وظیفه حاکمیتی بر عهده بهزیستی است.

کد مطلب 4259297

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