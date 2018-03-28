به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اناتولی ترکیه نوشت: تفاهم‌نامه‌ای برای گشایش دفاتر صادراتی منطقه صنعتی اسکی‌شهیر ترکیه (EOSB) در آلمان، روسیه و ایران با مشارکت سازمان علوم، صنعت و فناوری در این استان به امضا رسد.

نادر کوپه‌لی، رئیس منطقه صنعتی اسکی‌شهیر در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به اهمیت گشایش این دفاتر گفت: « سازمان علوم، صنعت و فناوری نیز ضمن حمایت تکنیکی از روند توسعه صادرات به این کشورها، راهنمایی‌های لازم را برای ادامه و تحقق این روند انجام خواهد داد».

وی گفت: «این پروژه را برای افزایش سهم صادر کنندگان در اسکی‌شهیر انجام دادیم. هدف ما افزایش میزان صادرات این استان به ۵ میلیارد دلار است».