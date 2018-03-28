  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۲۰

ترکیه در ایران دفتر صادرات منطقه‌ای افتتاح می‌کند

ترکیه در ایران دفتر صادرات منطقه‌ای افتتاح می‌کند

منطقه صنعتی اسکی‌شهیر ترکیه به منظور توسعه صادرات خود به منطقه، دفاتر خود را در آلمان، روسیه و ایران ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری اناتولی ترکیه نوشت: تفاهم‌نامه‌ای برای گشایش دفاتر صادراتی منطقه صنعتی اسکی‌شهیر ترکیه (EOSB) در آلمان، روسیه و ایران با مشارکت سازمان علوم، صنعت و فناوری در این استان به امضا رسد.

نادر کوپه‌لی، رئیس منطقه صنعتی اسکی‌شهیر در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به اهمیت گشایش این دفاتر گفت: « سازمان علوم، صنعت و فناوری نیز ضمن حمایت تکنیکی از روند توسعه صادرات به این کشورها، راهنمایی‌های لازم را برای ادامه و تحقق این روند انجام خواهد داد».

وی گفت: «این پروژه را برای افزایش سهم صادر کنندگان در اسکی‌شهیر انجام دادیم. هدف ما افزایش میزان صادرات این استان به ۵ میلیارد دلار است».

کد مطلب 4259326
فرشته رفیعی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها