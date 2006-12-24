طنزپردازان برگزیده امروز تقدیر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر ، اختتامیه نخستین جشنواره طنز مکتوب در چهار حوزه شعر ، داستان ، نثر و فیلمنامه نویسی عصر امروز 3 دی ماه از ساعت 16 با معرفی 3 نفر برگزیده در هر رشته در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهد شد .

داوران مرحله نهایی این جشنواره در حوزه شعردکتر ترکی ، یوسفعلی میرشکاک ، رضا رفیعی و در حوزه نثر منوچهراقدامی ، جمال رفیعی ، مجرد زاده کرمانی و در حوزه داستان کوتاه رویا صدر ، اسدالله امرایی ، محمد علی علومی و در حوزه فیلمنامه کوتاه مسعود جوزانی ، سید ناصر هاشم زاده ، حسین معززی نیا اسامی برگزیدگان را به این شرح اعلام کردند :

در رشته فیلمنامه به ترتیب نفرات اول تا سوم : یوسف داودی ، ناهید نوری و باران قلعه ، در رشته داستان کوتاه به ترتیب : سویف داودی ، علی مهر و منصور تبریزی ، در رشته نثر عبد الله مقدمی ، عباس قدیر محسنی و مهدی فرج اللهی به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند ، در بخش شعر همچنین سعید سلیمان پور ، جواد زهتاب و مصطفی حسن زاده و فریبا منجزی به طور مشترک ، رتبه های اول تا سوم را از آن خود کردند .

دبیرخانه این جشنواره در بخش ویژه انرژی هسته ای نیر این نفرات را به عنوان برگزیده اعلام کرد : در حوزه شعر ، عباس احمدی ، نثر ، حسن ایلالی ، داستان ، مهدی بشارتی و در حوزه فیلمنامه احسان مجتهدی معرفی شدند .

سید عبد الجواد موسوی دبیر نخستین جشنواره طنز مکتوب تصریح کرد : بیشترین تلاش حوزه طنز مکتوب به اثبات رساندن طنر نویسیان است و در طی جلساتی که ماهانه برگزار می کنند ، نشان می دهند که طنز نیز مقوله جدی است و بر خلاف نظر دیگران لودگی و ابتذال نیست .

در مراسم عصر امروز تالار اندیشه به دلیل یک عمر فعالیت هنری مرحوم عمران صلاحی از وی تجلیل به عمل خواهد آمد .

در جشنواره طنز مکتوب به نفرات اول پنج سکه ، نفرات دوم چهار سکه و نفرات سوم سه سکه طلای بهار آزادی اهدا خواهد شد .