به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی لرستان، سید موسی خادمی مهمترین عامل برای زندگی سالم و با نشاط در دوران سالمندی را توجه به سبک و شیوه زندگی، توانمند سازی سالمندان با ایجاد زیر ساخت ها و انجام اقدامات معیشتی، رفاهی و فرهنگی و آموزشی اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به هرم سنی جمعیتی، کشور ما در سالهای آینده با موج زیادی از بازنشستگی به سمت جامعه کهنسال میل خواهد کرد.

وی خواستار راه اندازی و افتتاح خانه امید سالمندان در محل پارک کیو واقع در میدان ۲۲ بهمن بصورت جدی و از ۲۰ فروردین ۹۷ شد.

استاندار لرستان اظهار امیدواری کرد که تمامی مصوبات جلسات شورای سالمندان اجرایی شده و اقدامات خوبی برای جامعه سالمندان استان انجام پذیرد.