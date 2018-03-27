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۷ فروردین ۱۳۹۷، ۲۳:۵۳

استاندار لرستان:

عملیات احداث خانه امید سالمندان خرم‌آباد در فروردین‌ماه آغاز شود

عملیات احداث خانه امید سالمندان خرم‌آباد در فروردین‌ماه آغاز شود

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: عملیات اجرایی احداث خانه امید سالمندان خرم‌آباد در فروردین‌ماه امسال آغاز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی لرستان، سید موسی خادمی مهمترین عامل برای زندگی سالم و با نشاط در دوران سالمندی را توجه به سبک و شیوه  زندگی، توانمند سازی سالمندان با ایجاد زیر ساخت ها و انجام اقدامات معیشتی، رفاهی و فرهنگی و آموزشی اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به هرم سنی جمعیتی، کشور ما در سالهای آینده با موج زیادی از بازنشستگی به سمت جامعه کهنسال میل خواهد کرد.

وی خواستار راه اندازی و افتتاح خانه امید سالمندان در محل پارک کیو واقع در میدان ۲۲ بهمن بصورت جدی و از ۲۰ فروردین ۹۷ شد.

استاندار لرستان اظهار امیدواری کرد که تمامی مصوبات جلسات شورای سالمندان اجرایی شده و اقدامات خوبی برای جامعه سالمندان استان انجام پذیرد.

کد مطلب 4259332

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