افزایش ۱۴۰ درصدی میهمانان فرهنگی استان کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان، رشید قربانی در بازدید استاندار کردستان از مراکز پذیرش و اسکان میهمانان فرهنگی در سنندج، گزارشی از روند پذیرش و اسکان میهمانان فرهنگی ارائه کرد و گفت: پذیرش میهمانان به دو شکل رزرو اینترنتی و حضوری انجام شده است.

وی عنوان کرد: ۲۰ درصد پذیرش میهمانان به صورت اینترنتی از ۴ لغایت ۲۴ اسفندماه ۹۶ و ۸۰ درصد باقیمانده نیز به صورت مراجعه حضوری میهمانان به مراکز پذیرش انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه امسال ۱۶ مرکز پذیرش در سطح استان برای میهمانان فرهنگی در نظر گرفته شده است، گفت: برای میهمانان اتاق های ویژه، الف و ب در نظر گرفته که شامل تجهیزاتی چون، تخت، یخچال، پتو، تلویزیون و گلیم فرش می باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان از افزایش ۱۴۰ درصدی میهمانان فرهنگی نوروزی سال ۹۷ در مقایسه با سال گذشته تا پایان روز پنجم فروردین ماه خبر داد و افزود: بیشترین پذیرش میهمانان فرهنگی به ترتیب مربوط به شهرستان های سنندج، مریوان، سقز و بانه است.

قربانی به میزان استقبال فرهنگیان کشور از مراکز ستاد اسکان استان کردستان اشاره کرد و گفت: استان های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و البرز بیشترین تعداد میهمان فرهنگی در استان ما داشته اند.