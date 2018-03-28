فوت غمبار کودک ۱۰ ساله در شهرک آپادانا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شمس بیرانوند رییس کلانتری ۱۳۵ آزادی اعلام کرد: شب گذشته ماموران کلانتری در جریان فوت مشکوک پسر ۱۰ ساله ای در بیمارستان رسول اکرم قرار گرفتند.

با تحقیقات انجام شده از والدین آنان بیان داشتند فرزند ۱۰ ساله خود را که دارای عقب ماندگی ذهنی بود تنها در خانه گذاشته و برای خرید به بیرون رفته بودند.

ساعتی بعد که برگشتند فرزند خود را داخل خانه ندیدند و نگران شدند. هراسان به بیرون ساختمان آمدند و در گوشه ای از محوطه فضای سبز فرزند خود را در حالی که به دلیل سقوط از طبقه هفتم به شدت مصدوم شده بود دیدند.

با توجه به اظهارات آنان، تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.