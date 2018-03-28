خبرگزاری مهر– گروه استانها: بدون شک بخش عظیمی از شناسنامه هر قومی در آثار هنرمندان خوش ذوق و قریحه آن نهفته است و به نوعی این هنرمندان سفیران فرهنگی هر قوم و قبیله اند تا با سرانگشتان پرمهرشان بن مایه های فرهنگی این دیار را به معرض نمایش همگان بگذارند.

صنایع دستی این سامان با سابقه ای به درازای تاریخ تمدن بشری راوی فرهنگ و تمدن این دیار هستند و سند هویت مردمانی سخت کوش که هنرشان را با تار و پود فرهنگ گره زده اند و دنیا عرضه می کنند.

حتی با پایبند شدن به تجملات و گم شدن روح زندگی در عصر خشن حاضر هنوز هم می توان رد پای آثار صنایع دستی را در زندگی های امروزی دید که به راستی اندکی از فضای ماشینی حاکم را تلطیف می کند.

آثار و صنایع دستی خوش نقش و نگار کرمانشاه که حکایت از ذوق سرشار هنرمندان چیره دست این دیار است و رنگ و بوی اصالت دارد به واسطه پیشینیه گرانسنگ و آوازه جهانی که برای خود دست و پا کرده اند همواره مورد استقبال گردشگران و میهمانان استان بوده است.

از شاخص ترین آثار صنایع دستی سرزمین هزاره ها می توان قالی کردی، گلیم هرسین، گیوه، جاجیم، موج، سازهای سنتی و... را نام برد که برخی از آنها ثبت جهانی شده و برخی دیگر در شرف جهانی شدن هستند، البته در کنار این آثار مطرح موارد دیگری همچون قلم زنی، نقره کاری، مسگری، زرگری، چرم سازی، نمد مالی، سفالگری، نساجی سنتی و فلز کاری نیز توسط صنعتگران استان تولید و به داخل و خارج از کشور صادر می شود.

"قالی سنقر" برند جهانی قالی کردی

قالی سنقر که از برندهای معتبر فرش دستباف کشور است و ثبت جهانی هم شده با تنوع رنگ و نقوش زیبا و مشتری پسندی که دارد مشتریان خاص خودش را داشت و بخشی از موزه های فرش دنیا را به خودش اختصاص داده بود.

این دست بافته زرین با گره های ترکی اش استحکام خوبی هم دارد و اصالت قالی کردی را در تار و پود و نقشه های چشم نوازش به رخ می کشد و با نقوشی برگرفته از طبیعت زیبا و کوه های سربه فلک کشیده و مناظر بدیع شامل نقوشی از جمله سید عبدالله، سیخ کبابی، حسین آباد و... است.

"گلیم" هرسین با سابقه قدمت ۲ هزار ساله

یکی دیگر از انواع صنایع دستی ارزشمند استان گلیم است، گلیم نوعی فرش بدون پرز است که با نخ ابریشمی، پشمی یا کنفی برای زیرانداز یا تزیین با درگیری تار و پود بافته می شود که قدمتش از قالی هم بیشتر است و در واقع قالی تکامل یافته گلیم است.

اما شهرستان هرسین به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گلیم در ایران است که مرغوبیت الیاف به کار رفته در گلیم هرسین ۱۰۰ درصد گیاهی بودن رنگ ها و تنوع طرح ها و نقشه ها از جمله عوامل شهرت آن در کشور و حتی جهان است.

تنوع و قدرت هنری بالای نقوش این دست بافته زیبا نقوشی ذهنی برگرفته از طبیعت گیاهان، حیوانات، اشیا و نقوش تجریدی است که نقش های مرغابی، غاز، اردک، خروس، شانه و گل از این جمله است.

با "گیوه" حس متفاوتی از یک پاپوش را تجربه کنید

شاید یکی از متفاوت ترین سوغاتی های کرمانشاه همین "گیوه" باشد که با پوشیدن آن حس متفاوتی را تجربه خواهید کرد، پاپوشی سبک، بادوام و راحت که در تابستان خنک و در زمستان گرم است.

گیوه هنوز هم در برخی از مناطق استان پاپوش اصلی مردم محسوب می شود و بافندگان بسیاری در استان از راه بافت این محصول امرار معاش می کنند و حتی به کشور عراق هم صادرات این محصول را دارند.

در کرمانشاه معمولا ۴ نوع گیوه بافته می شود شامل گیوه تخت آجیده که به خاطر استحکام بالایش بهترین نوع گیوه است، گیوه تخت چرمی، گیوه تخت پلاستیکی که ارزانترین نوع گیوه است و همچنین گیوه با رویه ابریشمی که رویه آن از نخ های ابریشمی رنگارنگ تهیه می شود و دارای نقش های هندسی بسیار چشم نواز است.

اما این صنایع دستی معروف کرمانشاه با انواع مردانه، زنانه و بچگانه و در رنگ بندی های متفاوتی و زیبایی عرضه می شود، رنگ هایی که در تهیه گیوه به کار می رود عبارتند از رنگ های آبی، قرمز، سفید، استخوانی و سیاه که رنگ های آبی و قرمز در تخت گیوه به کار برده می شود و رویه گیوه مردانه معمولاً سفید بوده و برای بافت گیوه های زنانه از نخ های رنگی و گاه از انواع منجوق نیز استفاده می کنند.

"سازهای سنتی" سوغاتی های آهنگین سرزمین نواها

کرمانشاه از دیرباز به سرزمین آواها و نواها شهرت داشته و مهد هنرمندان بزرگی در این عرصه بوده است و پر بی راه نیست اگر بگوییم کرمانشاه یکی از مهمترین مناطق ایران در قلمرو موسیقی به ویژه موسیقی سنتی است.

تنبور، تار، سه تار، دف، دوزله، شمشال و تنبک از مهمترین سازهای سنتی است که در استان کرمانشاه ساخت و عرضه می شود و خود کرمانشاهیان نیز اغلب به واسطه آموزش هایی که نسل به نسل به آنها رسیده در نواختن این ابزار دستی بر آتش دارند.

"موج" جلوه ای از زندگی سنتی

یکی دیگر از دست بافته های زرین این دیار موج است که در گذشته به عنوان رو انداز کرسی و رخت خواب پیچ از آن استفاده می کردند و کم کم با گذشت زمان کارکردهای این دست بافته زیبا هم عوض شده و امروزه از آن بیشتر برای تزئین و جلوه ای از زندگی سنتی در دل زندگی های مدرن امروزی استفاده می شود و زیبایی بصری خاصی نیز به محل زندگی می دهد.

موج ها پارچه هایی هستند که از پشم گوسفند بافته می شدند و از انواع موج می توان به احرامی، رانکه و چوغه اشاره کرد و طرح های اصیلی به نام پر طاووسی، چهارخانه، سیاه و سفید، تخت قرمز، شمشیری دولتی، حوض، دعا، محراب، چخماق، گل، کله کبکی، شانه، گنجشک، انگور (گل گله)، پروانه، بز کوهی، پرنده، قیچی، درخت و ماهی، ترنج دار گنبدی، برگ بیدی، چشم بلبلی (چشم خروسی)، بتروبند، دو کلکانه و خربزه ای (سیخی بافت) است.