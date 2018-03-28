موردی از بیماری واگیر در خرمشهر مشاهده نشده است

فرشید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر بر اهمیت پیشگیری از ابتلا به بیماری های واگیر به دلیل تراکم بالای جمعیت از مناطق مختلف و کشور همجوار در خرمشهر و طی نوروز تاکید و اظهار کرد: ۱۷ مورد سنجش مالاریا از میان توریست ها و مسافران کشورهای همسایه و یا افرادی که با سابقه سفر به خارج کشور را داشته و پس از آن در نوروز به خرمشهر سفر کرده اند انجام شد، همچنین سنجش التور بر ۱۳ مورد با مشکل مسمویت نیز انجام گرفت که نتایج این سنجش ها منفی بوده است و نشانه ای از بیماری التور و مالاریا در میان کاروان های راهیان نور و یا مسافران و توریست های سفر کرده در خرمشهر مشاهده نشد.

وی از آغاز به کار تیم پیشگیری از بیماری های واگیر در مزار شهدای شلمچه از ۲۰ اسفند ۹۶ خبر داد و گفت: از۲۰ اسفند روزانه دو نفر از ساعت هفت تا۱۸:۳۰ در یادمان شلمچه مستقر می شوند و دو نفر دیگر نیز که در طول سال در مرز شلمچه حضور دارند نیز همچون گذشته به بررسی موارد مشکوک به بیماری می پردازند علاوه بر این گروه ها دو نفر به صورت آماده باش در مواقع بروز شرایط خاص به این مجموعه افزوده می شوند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر از توزیع پنج هزار پمفلیت آموزشی در طول این مدت، همچنین آموزش به ۶۳۹ نفر از میان ۶ هزار نفری که در قالب کاروان های راهیان نور در شلمچه حاضر شدند، خبر داد و افزود: این آموزش ها به افراد کاروان هایی که در آنها مواردی از مسمویت یا بیماری مشاهده می شود انجام می گیرد و این آموزش ها شامل نکاتی در بحث بیماری های واگیر، مسمومیت ها و رعایت نکات بهداشتی و بهداشت فردی در طول سفر است که توسط کارشناسان واحد پیشگیری از بیماری های ارائه می شود.

بهشتی با بیان اینکه هر ساله پایگاه مراقبت بهداشتی متشکل از کارشناسان بهداشت محیط و پیشگیری از بیماری ها برای ارائه خدمات به راهیان نور و مسافران در مزار شهای شلمچه مستقر می شود، به تشریح دیگر فعالیت های این گروه پرداخت و گفت: واحد پیشگیری از بیماری ها علاوه بر دنبال کردن بحث آموزش از طریق توزیع پمفلت و نصب بنرهای آموزشی، با کلینیک های سیار سپاه وتامین اجتماعی مستقر در یادمان نیز ارتباط گرفته و شرایط را از لحاط بروز بیماری های واگیردار بررسی می کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر با یادآور شدن اینکه کمترین اطلاعات در خصوص بیماری های از جمله موارد اسهال و استفراغ از سوی کارشناسان بررسی می شود و می تواند مانع بروز موجی از بیماری های واگیر باشد، از مردم و کاروان های راهیان نور خواست با ماموران بهداشت همکاری لازم را داشته باشند.

وی همچنین از فعالیت پنج مرکز برای پیشگیری از بروز بیماری و نظارت بهداشتی در طول تعطیلات خبر داد و گفت: در طول ایام نوروز آزمایشگاه طالقانی، مرکز واکسیناسیوم بیمارستان ولیعصر(عج) خرمشهر، پایگاه غربالگری تیروئید و سه مرکز جامع سلامت امام علی(ع) در مینوشهر، مرکز امام رضا(ع) و کفشیه در خرمشهر فعال و آماده خدمات رسانی به مردم و مسافران نوروزی هستند.

بهشتی در ادامه به اجرایی شدن طرح سلامت نوروزی از ۱۵ اسفند همزمان با سراسر کشور در خرمشهر اشاره کرد و گفت: با توجه به فرارسیدن سال نو، آغاز سفرهای نوروزی و پیک حضور کاروان های راهیان نور و لزوم توجه بیشتر به مقوله سلامت عمومی در قالب اجرای طرح سلامت نوروزی نظارت و بازرسی از اماکن عمومی، محل های تهیه و عرضه مواد غذایی، هتل ها و اقامتگاه ها تشدید شد که در خرمشهر نیز این طرح در دوم مرحله با استفاده از ۱۴ کارشناس در حال اجراست.

وی ادامه داد: این افراد در قالب دو تیم بازرسی در نوبت صبح، دو تیم بازرسی در نوبت عصر و یک تیم دو نفره در منطقه مرزی اعم از یادمان شهدای شلمچه و مرز بین المللی شلمچه مستقر شده و مجهز به تجهیزات پرتال سنجی آلودگی سطوح، دمای مواد غذایی، شور سنجی و PHسنجی هستند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان خرمشهر حجم کاری انجام شده از ۱۵ اسفند را دو هزار و ۷۸۷ مورد اعلام کرد و افزود: از آغاز طرح سلامت نوروزی تاکنون یک هزار و ۴۳ مورد بازرسی از محل تهیه و توزیع مواد غذایی انجام گرفته است و تعداد نمونه گیری از آب، کلرسنجی، سنجش با وسایل پرتال و تعداد نمونه برداری از غذا را به ترتیب ۹۵، ۸۲۵، ۴۹۵ و ۹۸ مورد بوده است.

وی همچنین از معرفی چهار مورد تخلف به مراجع قضایی در پی بازرسی های انجام شده خبر داد.