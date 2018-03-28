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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۰۳

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل:

شخصیت علمی امام جواد (ع) به جوانان معرفی شود

شخصیت علمی امام جواد (ع) به جوانان معرفی شود

اردبیل- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: ضروری است شخصیت برجسته علمی امام جواد(ع) به نسل جوان معرفی شود.

حجت‌الاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امام جواد (ع) الگوی دانش‌اندوزی برای جوانان در تمامی اعصار است.

وی با بیان اینکه دوران حیات این امام بزرگوار یکی از حساس‌ترین دوره‌های تاریخ اسلام محسوب می‌شود، اضافه کرد:  این دوره با خلافت سه تن از خلفای دوران اول عباسی یعنی امین و برادرش مأمون و معتصم همراه بود.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با وجود شرایط سخت امام جواد (ع) با درایت و علم و دانش سرشاری که داشت در مقابل تمامی توطئه‌های ایستاد و از دین اسلام، حفاظت کرد.

ستوده به صفت جود و سخاوت امام جواد (ع) اشاره کرد و افزود: هر یک از القاب برای امام(ع) بیانگر ویژگی‌های اخلاقی و روحی، برجستگی‌های معنوی و رفتاری و فضایل و کمالات نفسانی است که آن حضرت را از دیگران ممتاز می‌ساخته است.

وی صفات بارز امام محمدتقی (ع) را  تقی، جواد، مرضی، متوکل، متقی، زکی، متجب، مرتضی، قانع، عالم ربانی، رضی، مختار، صادق، صابر و فاضل. برشمرد و افزود: همچنین در میان شیعیان و اهل سنت به لقب باب المراد شهرت داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اضافه کرد: با توجه به سخنان آموزنده امام جواد(ع) در عرصه علم و دانش ضروری است این شخصیت برجسته اهل‌بیت(ع) به صورت گسترده‌تر معرفی شود.

کد مطلب 4259392
محمد میرزایی ناطق

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