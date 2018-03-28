۲۰ هزار مسافر نوروزی و گردشگر در سمنان اسکان یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری سمنان، سید عباس دانایی در جلسه بررسی وضعیت اسکان مسافران نوروزی بیان کرد: شناسایی نقاط ضعف و قوت دور اول سفرهای نوروزی مسافران می تواند در ارتقای خدمت‌رسانی به گردشگران نوروزی و به خصوص زائران رضوی موثر باشد.

وی با تأکید بر خدمت‌رسانی هر چه بهتر نسبت به مسافران نوروز ۹۷ در سمنان، افزود: ۲۰ هزار مسافر و گردشگر نوروز ۹۷ از تاریخ ۲۷ اسفندماه۹۶ تا ششم فروردین ۹۷ در این شهرستان اسکان یافتند.

فرماندار سمنان گفت: تجهیز ۷۰مدرسه و۴۶۰کلاس درس، یک باب خانه معلم با ظرفیت پذیرش هشت نفر، شش نمازخانه و دو سالن ورزشی برای مواقع اضطرای در زمره ظرفیت های سمنان برای پذیرش مسافران هستند.

دانایی بیان کرد: امکان استفاده از اماکن بوم گردی، برپایی چادر، سوئیت، هتل‌ها و زائر سراها و ... برای اسکان مسافران نوروزی فراهم است.

وی افزود: برای اطلاع رسانی مطلوب ظرفیت های گردشگری سمنان، دو مینی بوس گردشگری در ورودی این شهرستان به کار گرفته شد.

بازدید از ستاد ثبت نام مسافران در مجتمع دامغانیان و شهید عباس پور سمنان برنامه جانبی این جلسه بود.