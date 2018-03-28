آتشکده موشکان؛ هنر ساسانیان در چرداول

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نقاط مهم و زیبای استان ایلام که از لحاظ گردشگری و کشاورزی ظرفیتهای بسیار زیادی دارد، چرداول است که همین چند سال پیش به شهرستان تبدیل شد.

این شهرستان در شمال استان ایلام، بین کوه های بسیار زیبای "لنه" و "چرمین" قرار گرفته و قدمت آن به دوره ساسانی بر می گردد. بیش از ۱۸۰ اثر تاریخی در این شهرستان قرار دارد که حکایت از قدمت دیرینه این منطقه دارد.

طبیعت زیبا، آب و هوای معتدل، سر سبز بودن، کشاورزی، باغات و آب های خروشان در کنار تاریخ و آثار باستانی باعث شده این شهرستان کانون توجه گردشگران باشد.

در سالهای اخیر به رغم ظرفیتهای مهم شهرستان چرداول، به خوبی گردشگری و آثار شهرستان در مسیر کمک به توسعه قرار نگرفته است که در این بین با توجه به ظرفیتهای موجود و توجه گردشگران، توسعه زیرساختهای شهرستان بسیار مهم است.

آتشکده موشکان

آتشکده روستای موشکان در مرکز شهرستان مربوط به دوره ساسانیان و اسلامی است، روستای موشکان در میان کوه ها قرار گرفته و آب و هوای معتدل و خشک دارد.

کوه خرم در دو کیلومتری شمال شرق و کوه لنه در سه کیلومتری غرب روستا قرار گرفته و همچنین وجود رودخانه، کوهها، پوشش گیاهی و حیات وحش از مهمترین جاذبه های طبیعی این روستا به شمار می رود.

هر ساله تعداد زیادی گردشگر و مسافر در ایام مختلف سال در مناطق مختلف از این آتشکده بازدید به عمل می آورند، این آتشکده همراه با جاذبه طبیعی و دیدنی توجه گردشگران خارجی را هم به خود جلب کرده است.

این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۷۹۸۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

قلعه خرم کوه

قلعه خرم کوه از دیگر آثار گرشگری این شهرستان استاین بنای تاریخی در ارتفاع ۵۰۰ متری کوه خرمه که در ورودی تنگه قیر که در فاصله ۲۰ کیلو متری شهر سرابله و در فاصله دو کیلو متری روستای هدف گردشگری سنگ سفید قرار گرفته است.

این اثر باستانی بر لبه پرتگاهی مخوف با استفاده از قلوه سنگ، سنگ ساروج ساخته شده و نزدیک به قسمت های غربی و جنوبی بخش مرکزی چرداول است.

رودخانه چرداول که از مرکز شهرستان عبور می کند و به رودخانه سیمره می پیوندد، از به هم پیوستن رودخانه های سرابله زنجیره و تنگه قیر تشکیل می شود که این خود سالیانه صدها هکتار زمین زراعی را آبیاری می کند.

این رودخانه باعث تشکیل روستاهای متعدد و اجتماعاتی در اطراف خود شده و همچنین باعث رونق کشاورزی و دامداری در منطقه شده است.

قلعه سام نیز در روستای چم بور در توابع بخش مرکزی شهرستان قرار دارد، قدمت این قلعه به عهد ساسانیان است که بر فراز یک از کوه های پیرامون روستای چم بور بنا شده و این کوه به نام سام معروف شده است.

در کنار این قلعه درخت های کهن سالی با قدمت حدود ۵۰۰ سال وجود دارد.

از تمامی گردشگران و هموطنان و هم استانی های عزیزمان خواستاریم از این شهرستان کوهپایه ای که بیش از ۱۰ تپه تاریخی در آن قرار گرفته و دارای طبیعت بکر و زیبا است دیدن کنند.