حذف کنکور تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان پذیر نیست / تعداد اساتید بازنشسته کمتر از دوره قبل است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "حسن خالقی" صبح امروز در جمع خبرنگاران در وزارت علوم گفت: اقدامات آموزش عالی نیازمند فرایند تدریجی است و حذف کنکور به طور کلی نیز در شرایطی که زیربنای لازم برای آزمون های استاندارد به طور کامل مهیا نشده است عجولانه به نظر می آید. آنچه در مجلس و وزارت علوم در زمینه کنکور مطرح است به لحاظ محتوایی فاصله چندانی با یکدیگر ندارد و تنها در برخی جزئیات اختلاف نظر وجود دارد.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به طرح ساماندهی پذیرش دانشجو در مجلس اظهار داشت: طرح مجلس سه نقطه ضعف اساسی دارد. مجلس می خواهد بلافاصله اقدام به حذف کنکور کاردانی ناپیوسته کند. حذف کنکور در این مقطع امکانپذیر است اما نه در دوره های کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای وابسته به آموزش و پرورش که 600 هزار داوطلب خواهان ورود به آن هستند. در این دوره ها کل هزینه توسط دولت پرداخت می شود و باید افرادی پذیرفته شوند که رقابت علمی انجام دهند. از سوی دیگر به دلیل استاندارد نبودن تمامی آزمون های دبیرستان، در شرایط فعلی نمی توان اقدام به حذف کنکور در این دوره کرد.

خالقی با بیان اینکه وزارت علوم نیز طرفدار حذف کنکور دوره های کاردانی است، گفت: هر اقدامی در حیطه آموزش عالی نیازمند فرایندی تدریجی است و حذف کنکور کاردانی در شرایطی که زیربنای لازم برای آزمون های استاندارد به طور کامل مهیا نشده است عجولانه به نظر می آید.

وی به نقطه ضعف دیگر طرح ساماندهی پذیرش دانشجو در مجلس اشاره کرد و افزود: مجلس در نظر دارد کنکور سراسری را تا پایان برنامه چهارم توسعه به طور کامل حذف کند. با توجه به شرایط فعلی نمی توان انتظار داشت تا پایان برنامه چهارم توسعه آزمون سال های دوم و سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی را به صورت استاندارد تنظیم کرد. استانداردسازی این آزمون ها 4 تا 5 سال به طول می انجامد.

معاون وزیر علوم اشکال سوم را کاهش اختیار وزارت علوم دانست و گفت : تنها یک نماینده در وزارت علوم حق رای و نظر در زمینه کنکور دارد و اختیار به طور تقریبی از وزارت علوم سلب و به وزارت آموزش و پرورش داده شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: توزیع جمعیت دانشجویی در دانشگاه های علمی و کاربردی پیام نور و دانشگاه آزاد و همچنین آموزشکده های وابسته به آموزش و پرورش انجام شده است می توان گفت: در حال حاضر 3 میلیون دانشجو معادل 25 درصد کل جمعیت 18 تا 24 سال در کشور تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه این رقم باید تا پایان برنامه چهارم توسعه به 30 درصد افزایش یابد ادامه داد: وزارت علوم در چند سال اخیر ظرفیت های پذیرش دانشجو را یک سال قبل اعلام و طبق آن عمل می کند.

خالقی با اشاره به آمار دانشجویان تحصیلات تکمیل در دانشگاه های تحت تابعه وزارت علوم افزود: اکنون 24 درصد از کل دانشجویان دانشگاه های تحت تابعه وزارت علوم را دانشجویان تحصیلات تکمیل تشکیل می دهد و پیش بینی می شود تا پایان برنانه چهارم توسعه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری این عدد به 30 درصد برسد.

وی در خصوص سابقه بازنشستگی اعضای هات علمی در سال های گذشته گفت: از سال 82 تا 85 در حدود 700 عضو هیات علمی بازنشسته شده اند که از این تعداد در حدود 400 نفر مربوط به دوره قبل و 300 نفر مربوط به دوره جدید است. 50 درصد از اعضای هیات علمی بازنشسته شده مربی و آموزشیار، 25 درصد استادیار و 25 درصد مربوط به استادان می شود.

خالقی اظهار داشت: هر ساله به دلیل برگزاری 2 کنکور در سال، برخی ظرفیت ها در حوزه های مختلف خالی باقی می ماند. سازمان سنجش تلاش می کند به نحوی عمل کند تا از ریزش جلوگیری کند اما حل مشکل رفتن به سمت یک نظام پذیرش دانشجو است.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور افزود: تعداد ثبت نام کنندگان در دانشگاه پیام نور در سال جاری نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است. همچنین در سال جاری مقرر شده است، دانشگاه پیام نور در زمینه استخدام عضو هیات علمی می تواند از مربی نیز استفاده کند اما باید همواه در نظر داشته باشد که 30 درصد از اعضای هیات علمی استادیار به بالا باشند.