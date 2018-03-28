انجام ۴۴۱۲پرواز در هفته اول تعطیلات نوروز/ایرلاین ها پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ میرسعید صفی‌نیا، مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در تشریح آخرین وضعیت فرودگاه در خدمات‌رسانی به مسافرین نوروزی از تاریخ ۲۴ اسفندماه تاکنون بیان کرد: از زمان آغاز به کار خود در فرودگاه مهرآباد در این دوره (دی ماه سال ۹۶) همواره سعی داشتیم تا ضمن بررسی دقیق وضعیت، شرایط را به نحوی تغییر دهیم تا علاوه بر ارائه خدمات بیشتر، توجه و تلاش خود را برای ایجاد هرچه بهتر فضای فرودگاه به مسافرین نشان دهیم.

صفی‌نیا در ادامه با اشاره به آسیب‌شناسی انجام شده در بین مسافرین اعلام کرد: در این آسیب‌شناسی به بررسی مسائل و مشکلاتی که بیشتر مردم را آزرده کرده و موجب بروز نارضایتی آن‌ها می‌شود را مطالعه کردیم که متوجه شدیم عدم پاسخگویی مناسب ایرلاین‌ها در مقابل تأخیرهای پروازی به دلایل مختلف فنی، شرایط جوی و ... نخستین مسئله‌ای است که مسافرین در طول سنوات گذشته از آن ناراضی بوده‌اند.

وی ادامه داد: در این راستا چندین جلسه فوق‌العاده با هر ۱۶ ایرلاین سرویس‌دهنده در فرودگاه مهرآباد برگزار و حدودا ۱۵ الی ۱۶ مورد اصلی را با آن‌ها در میان گذاشتیم که الزام وجود هواپیمای بک آپ برای شرکت‌های دارای بیش از ۱۰ فروند هواپیما، وجود میز پاسخگو برای ارائه دلایل تأخیرهای پروازی به مسافرین از سوی شرکت‌های هواپیمایی، ارائه لیست کشیک‌های حاضر ایرلاین‌ها در فرودگاه به اداره کل فرودگاه و ... از مهمترین آن‌ها به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با تأکید بر لزوم ایجاد شرایط مناسب برای ارتباط مستقیم مسئولین فرودگاه در بین مردم به ویژه در ایام تعطیلات نوروزی بیان کرد: قطعا در این صورت مسئولین می‌توانند مشکلات مردم را از نزیدک مشاهده کرده و علاوه بر ایجاد رضایت بیشتر از سوی مسافرین می تواند در رفع مشکلات تأثیرگذاری باشد.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی مهرآباد در ادامه سخنان خود از مدیریت بهتر تأخیرهای پروازی در ایام نوروز سال جاری نسبت به سال گذشته با توجه به آمار و گزارش‌های موجود خبر داد و گفت: هرچند که هنوز به وضعیت ایده‌آل نرسیده‌ایم ولی باید بگوییم که شکایات مردم در سفرهای نوروزی امسال تا کنون کاهش یافته و آن‌ها مدت زمان کمتری را جهت انجام مقدمات سفر خود در فرودگاه سپری می‌کنند.

صفی‌نیا همچنین از نشست و برخاست ۴ هزار و ۴۱۲ پرواز از ۲۴ اسفند تا ۶ فروردین ماه سال جاری خبر داد و گفت: خوشبختانه این پروازها بدون کوچکترین اختلالات پروازی به جز در چندین پرواز ۲ شرکت‌های هواپیمایی انجام گرفته است.

کاهش تأخیرهای پروازی در نوروز ۹۷

وی در این خصوص خاطرنشان کرد: طبق برنامه سازمان هواپیمایی کشوری موظف شدیم تا اطلاعات شرکت‌های هواپیمایی با بیش از ۲ ساعت تاخیر را طی یک نامه کتبی به سازمان هواپیمایی و دادستانی کل کشور اعلام کنیم که خوشبختانه این امر نیز تا کنون بسیار مؤثر بوده و باعث کاهش تأخیرها در سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سنوات اخیر شده است.

این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه در این مدت ۵۳۲ هزار و ۶۰۰ مسافر از فرودگاه مهرآباد جابه‌جا شده‌اند گفت: طبق آسیب‌شناسی انجام گرفته اقدامات دیگری در رفع مشکلات فرودگاه و آسایش هرچه بیشتر مسافرین به ویژه در ایام نوروز انجام دادیم که بهسازی و نوسازی سرویس‌های بهداشتی، سه لاینه شدن مسیر و رفع گره ترافیکی اطراف ترمینال‌های ۴ و ۶ ، افزودن ۷۰۰ چرخ‌دستی به مجموع چرخ‌دستی‌های فرودگاه، ایجاد پایگاه پزشکی سیار نوروزی در محوطه فرودگاه در ایام تعطیل، ساماندهی نسبی به وضعیت تاکسی‌های غیرمجاز در محیط فرودگاه، استقرار محلی تحت عنوان خانه کودک در فضای ترمنیال‌ها و همچنین پایگاه هلال و احمر و گردشگری (از سوی سازمان میراث فرهنگی) از جمله این موارد به شمار می‌رود.

نظرات مسافرین از نحوه خدمات‌دهی در فرودگاه مهرآباد

با توجه به گزارش‌های موجود عملیات پروازهای نوروزی در فرودگاه مهرآباد از ۲۴ اسفند ۹۶ آغاز شده که در طول این مدت زمان تا کنون عملیات فرودگاهی اعزام و پذیرش به بهترین نحو ممکن و با رضایت صد در صدی مراجعین فرودگاهی انجام گرفته است.

در این راستا با حضور در میان مردم خواستار ارائه نظرات آن‌ها از زمان ورود به فرودگاه، محیط و فضای داخلی ترمینال‌ها، برخورد پرسنل و خدمات لازم از جمله اخذ کارت پروازی و تحویل بار در طول مدت زمان حضور در فرودگاه شدیم که خوشبختانه تعداد زیادی از آن‌ها از نحوه سرویس‌دهی در این بخش رضایت کامل داشتند.

در این بین برخی از مسافرین خواستار ایجاد فضای استراحت لازم در زمان بروز تأخیر و یا مدت زمانی که مسافرین زودتر از زمان لازم وارد فرودگاه شده بوده و برخی دیگر تأکید داشتند که محیط فرودگاه و خدمات لازم در زمان تحویل بار بسیار بهتر و با سرعت بیشتر از سال‌های گذشته بوده است و مسافرین مدت زمان کمتری را در فرودگاه برای زمان بارگیری سپری می‌کنند.