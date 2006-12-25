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۴ دی ۱۳۸۵، ۹:۴۵

نشریه مطالعات و تحقیقات علمی قرآن منتشر شد

نشریه مطالعات و تحقیقات علمی قرآن کریم به منظور ارائه تحقیقات دینی و علمی مربوط به قرآن و علوم قرآنی از سوی مرکز تحقیقات و اطلاعات قرآنی شورای خیریه حفظ قرآن کریم عربستان منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، شوراهای خیریه حفظ قرآن کریم به منظور آموزش قرآن کریم و اطلاع رسانی نسبت به این کتاب آسمانی فعالیتهای دینی گسترده ای را انجام داده اند که می توان به انتشار نشریه مطالعات و تحقیقات علمی قرآن کریم اشاره کرد.

در این نشریه علاوه بر تحقیق درباره قرآن و موضوعاتی که در قرآن آمده به اعجاز علمی قرآن نیز نگاهی انداخته و آن را بررسی کرده است . از سوی دیگر به منظور استفاده و بهره گیری معلمان از این آموزشها و انتقال آن به دانش آموزان، آموزشگاهها و مراکز قرآنی تخصصی در این زمینه اعلام آمادگی کرده تا به رشد و ترقی معلمان قرآن اقدام کنند .

در این نشریه احکام فقهی، دینی و شرعی به همراه موضوعات مربوط به قرآن آورده شده است.

کد مطلب 425944

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