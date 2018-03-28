هوای استان زنجان برای گروههای حساس ناسالم است

علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توده گردوغبار آسمان زنجان را از دیروز فراگرفته است، افزود: هوای استان زنجان امروز هم برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون شاخص کیفیت زنجان ۱۱۰ است و هر لحظه بر میزان گردوغبار افزوده می شود و لازم است افراد حساس نظیر افراد مسن، کودکان و بیماران ریوی و قلبی از تردد در شهر خودداری کنند.

اسدی تأکید کرد: بیشترین زمان وقوع هوای ناسالم در استان زنجان فصل بهار است و بر اساس برآوردهایی که در سال گذشته انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها است و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده است.

وی گفت: ذرات معلق وریزگردها که منشاآن کشور عراق است هم اکنون هوای زنجان را در وضعیت ناسالم قرار داده است.