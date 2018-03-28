شهرام میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از ۲۸ اسفند ماه سال ۹۶ تا هفتم فروردینماه سال جاری بیش از ۲۰ هزار و ۵۶۶ مسافر به پستهای هلالاحمر استان زنجان مراجعه کردهاند.
وی اظهار کرد: در این راستا طی این بازه زمانی هزار و ۴۸۸ مسافر به ایستگاه سلامت مراجعه کردهاند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی ۱۶ پایگاه سیار و ثابت درراههای مواصلاتی استان زنجان در ایام نوروز مستقر خواهند شد و در بحث جوانان در عید نوروز ۲۳ اکیپ پیشبینیشده که در طرح ایمنی و سلامت مسافران فعالیت میکنند.
میرزایی تأکید کرد: بیش از ۱۰ تیم آماده عملیات در پاسگاههای پشتیبانی مرکز کنترل و هدایتهای عملیاتی را ۲۴ ساعته بر عهده خواهند دارند و درمجموع بیش از ۲۰۰ نفر در طرح ویژه نوروزی ۹۷ در پایگاههای ثابت و سیار هلالاحمر مستقر هستند.
وی یادآور شد: در هر پایگاه ثابت پنج نجات گر و در پایگاههای ثابت سه نجات گر مستقر میشوند و در پایگاههای سیار فقط آمبولانس مستقر است.
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