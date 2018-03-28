جشن نوروزگاه اهواز تا ۱۱ فروردین ادامه دارد

غلامرضا جلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای ایام نوروز برگزاری جشن نوروزگاه اهواز در جاده ساحلی کیانپارس جنب کتابخانه مرکزی تدارک دیده شده است؛ در این جشن به اجرای آیین های سنتی اقوام مختلف خوزستان، موسیقی آنها و بازی های محلی می پردازیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف برگزاری نوروزگاه حفظ آیین های نوروزی در استان است، افزود: این نوروزگاه با تأکید مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان از سوم فروردین شروع به کار کرده و تا ۱۱ فروردین نیز ادامه دارد. همچنین جشن نوروزگاه همزمان در خانه تاریخی ماپار و همچنین پارک کوهساران منبع آب برای اولین بار برگزار می شود.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اهواز با اشاره به اینکه جشن هر شب از ساعت ۲۰ تا ۲۳ ادامه دارد، تصریح کرد: طی روزهای برگزاری این نوروزگاه یک نمایشگاه هم از صنایع دستی و غذاهای محلی نیز برپا شده است.

جلیلی نیا در خصوص استقبال مردم بیان کرد: خوشبختانه استقبال مردم خیلی خوب بوده و موسیقی اقوام هم به خوبی اجرا می شود و تأثیر خیلی بالایی در جذب مخاطبان داشته است.

وی یادآور شد: برای ایام نوروز برنامه های خوبی در ستاد سفر نوروز اهواز مصوب و خوشبختانه همه به خوبی اجرا شدند که از آن جمله می توان به برگزاری تورهای اهوازگردی رایگان با همکاری شهرداری از یک تا ۱۳ فروردین اشاره کرد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اهواز ادامه داد: در این تورها مسافران نوروزی از آثار و بنای تاریخی اهواز بازدید و در حاشیه رودخانه کارون به قایق رانی و بازی های آبی می پردازند.

جلیلی نیا عنوان کرد: نمایشگاه های صنایع دستی بسیاری در نقاط مختلف شهر اهواز تدارک دیده شده که از آن جمله می توان به ورودی های شهر اهواز اشاره کرد.

وی خبر داد: اقلام بسیار زیادی را در خصوص ظرفیت های گردشگری اهواز تهیه و میان مسافران نوروزی توزیع کردیم. همچنین نقشه گردشگری اهواز چاپ و در اختیار مهمانان نوروزی قرار می گیرد.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اهواز با اشاره به اینکه اقلام فرهنگی و نقشه های گردشگری در اماکن پرتردد توزیع شده اظهار کرد: در نمایشگاه بین المللی ۴۰۰ چادر و در پارک لاله نیز ۳۰۰ چادر برای اسکان مسافران نوروزی تدارک دیده شد. همچنین مدارس چهار ناحیه اهواز میزبان مهمانان نوروزی هستند.

جلیلی نیا در پایان با اشاره به اینکه حضور مسافران نوروزی در اهواز نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته خبر داد: به صورت روزانه نظارت بر هتل ها، مراکز خدماتی و گردشگری را انجام می دهیم تا حق هیچ کدام از مهمانان نوروزی ضایع نشود و خدمات بسیار مطلوبی به آنها ارائه شود.