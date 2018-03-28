قطر از بحرین به سازمان ملل شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دوحه یک فروند جنگنده بحرینی را به نقض حریم هوایی قطر متهم کرده و با ارائه گزارشی در این خصوص، مراتب اعتراض خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد.

البته خبرگزاری قطر به جزئیات این حادثه هوایی که ظاهراً روز یکشنبه اتفاق افتاد، اشاره‌ای نکرده است.

این درحالی است که روز دوشنبه، مقامات شرکت‌های مسافربری امارات و بحرین مدعی شدند که ۲ جنگنده‌ قطری در حریم هوایی بحرین، به ۲ هواپیمای مسافربری امارات بیش از حد نزدیک شده‌اند و قرار است گزارش این اقدام به سازمان هواپیمایی جهانی و آژانس هواپیمایی سازمان ملل ارائه شود.

این درحالی است که دوحه اتهام مطرح شده را تلاش امارات برای سرپوش گذاشتن روی موارد نقض حریم هوایی قطر عنوان کرده است.

گفتنی است ژوئن سال گذشته، عربستان، بحرین و مصر با ادعای همکاری دوحه با گروه‌های تروریستی، روابط تجاری و دیپلماتیک خود را با قطر قطع و این کشور را مشمول تحریم کردند.