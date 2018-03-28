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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

از ۲۹ تا ۳۰ آوریل؛

کنفرانس بین‌المللی جهانی سازی و فرهنگ برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی جهانی سازی و فرهنگ برگزار می شود

بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی جهانی سازی و فرهنگ در روزهای ۲۹ تا ۳۰ آوریل در سان فرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی جهانی سازی و فرهنگ در روزهای ۲۹ تا ۳۰ آوریل در سان فرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا
برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل:  

     جهانی شدن
     تاریخ جهانی شدن
     جهانی سازی اقتصادی
     جهانی سازی فرهنگی
     جهانی سازی سیاسی
     ابعاد جهانی شدن
     اندازه گیری جهانی شدن
     پشتیبانی و انتقاد
     افکار عمومی در مورد جهانی شدن
     لیبرالیسم اقتصادی و تجارت آزاد
     دموکراسی جهانی
     تمدن‌های جهانی
     همکاری بین المللی
     جنبش ضد جهانی سازی
     جنبش‌های مخالف با ادغام بازار سرمایه
      ضد مصرف گرایی
     عدالت و نابرابری جهانی
     حکومت ضد جهانی‌سازی
     مخالفان محیط زیست

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را تا پایان روز ۳۰ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۴/san-francisco/ICGC?step=۲ ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به ـدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۴/san-francisco/ICGC مراجعه گردد.

کد مطلب 4259479

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