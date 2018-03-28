به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی جهانی سازی و فرهنگ در روزهای ۲۹ تا ۳۰ آوریل در سان فرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا

برگزار می‌شود.

محور کلی موضوعات شامل:

جهانی شدن

تاریخ جهانی شدن

جهانی سازی اقتصادی

جهانی سازی فرهنگی

جهانی سازی سیاسی

ابعاد جهانی شدن

اندازه گیری جهانی شدن

پشتیبانی و انتقاد

افکار عمومی در مورد جهانی شدن

لیبرالیسم اقتصادی و تجارت آزاد

دموکراسی جهانی

تمدن‌های جهانی

همکاری بین المللی

جنبش ضد جهانی سازی

جنبش‌های مخالف با ادغام بازار سرمایه

ضد مصرف گرایی

عدالت و نابرابری جهانی

حکومت ضد جهانی‌سازی

مخالفان محیط زیست

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را تا پایان روز ۳۰ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۴/san-francisco/ICGC?step=۲ ارسال نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به ـدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۴/san-francisco/ICGC مراجعه گردد.