به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بینالمللی جهانی سازی و فرهنگ در روزهای ۲۹ تا ۳۰ آوریل در سان فرانسیسکو، ایالات متحده آمریکا
برگزار میشود.
محور کلی موضوعات شامل:
جهانی شدن
تاریخ جهانی شدن
جهانی سازی اقتصادی
جهانی سازی فرهنگی
جهانی سازی سیاسی
ابعاد جهانی شدن
اندازه گیری جهانی شدن
پشتیبانی و انتقاد
افکار عمومی در مورد جهانی شدن
لیبرالیسم اقتصادی و تجارت آزاد
دموکراسی جهانی
تمدنهای جهانی
همکاری بین المللی
جنبش ضد جهانی سازی
جنبشهای مخالف با ادغام بازار سرمایه
ضد مصرف گرایی
عدالت و نابرابری جهانی
حکومت ضد جهانیسازی
مخالفان محیط زیست
علاقمندان به موضوعات فوق میتوانند چکیده آثار خود را تا پایان روز ۳۰ مارس ۲۰۱۸ به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۴/san-francisco/ICGC?step=۲ ارسال نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به ـدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۴/san-francisco/ICGC مراجعه گردد.
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