پلمب ۱۱ باب قصابی غیرمجاز بین راهی در جوانرود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد امیری امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از پلمب ۱۱ باب قصابی غیرمجاز بین راهی که اقدام به کشتار غیر مجاز دام می کردنن، خبر داد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود افزود: با توجه به اینکه جوانرود از شهرستان های مهم‌توریستی است و مسافران زیادی از سراسر کشور به این شهرستان می آیند، لذا نظارت بر مراکز استحصال، فرآوری و توزیع فرآورده های خام دامی در این شهرستان با جدیت بیشتری خصوصا در ایام نوروز دنبال می شود.

وی خاطرنشان کرد: این نظارت ها در ایام نوروز بسیار بیشتر است و در همین راستا با همکاری دستگاه انتظامی و دستور مقام محترم قضایی تعداد ۱۱ قصابی غیرمجاز بین راهی در این شهرستان پلمب شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود عنوان کرد: صاحبان این مغازه ها نسبت به تذکرات، اخطارهای کتبی‌ و تعهدات محضری بی اعتنا بودند.

دکتر امیری با بیان اینکه این واحدها در مسیر جوانرود به بیاشوش قرار داشتند، گفت: متصدیان مغازه ها با آویزان کردن گوشت و لاشه دام ذبح شده بدون نظارت های بهداشتی و شرعی دامپزشکی، اقدام به عرضه گوشتی می کردند، که در مسیر تردد خودروها، خارج از یخچال در معرض گرد و خاک قرار داشت.

به گفته این مسئول، فعالیت این قصابی ها احتمال انتشار انواع بیماری های مشترک بین انسان و دام را ایجاد می کرد و بهداشت عمومی را به خطر می انداخت.

دکتر امیری همکاری مردم را نیز ضروری دانست وبیان کرد: مردم نباید از چنین مراکزی گوشت تهیه کنند و سلامت خود را به خطر بیندازند.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان جوانرود در پایان یادآور شد: تلفن ۱۵۱۲ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ دامپزشکی آماده دریافت شکایات و پیشنهادات شهروندان است.