به گزارش خبرگزاری مهر، عزت اله ضرغامی در چهارمین نشست مدیران رسانه ملی با اشاره به فعالیت های انتخاباتی صدا و سیما گفت: "مدیران و کارکنان رسانه ملی در همه حوزه ها و معاونت ها با هوشمندی و برنامه ریزی که از ابتدای سال داشتند، هنرمندانه ظرفیت های سازمان را به کار گرفتند و هماهنگ و تاثیرگذار در این شرایط حساس کشور و منطقه یکی از پیروزی های درخشان ملت ایران را در صحنه سیاسی و اجتماعی ثبت، ضبط و منعکس کردند که این تلاش متعهدانه کارکنان صدا و سیما رضایت و مهر تائید رهبر معظم انقلاب اسلامی را به همراه داشت."

ضرغامی ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان رسانه ملی که با استفاده از همه ظرفیت های سازمانی و تمرینات گذشته در انتخابات وظیفه ملی و تاریخی خود را به خوبی ایفا کردند، تصریح کرد: "فعالیت های انتخاباتی رسانه ملی با پیگیری مطالبات مردم از منتخبین ادامه دارد و برنامه سازی در این زمینه همچون تریبون آزاد برای بیان نظرات مردم و پاسخگویی متولیان تداوم خواهد یافت."

رئیس رسانه ملی درباره پیام حضور میلیونی مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا گفت: "این حضور میلیونی ابراز وفاداری مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر به اثبات رساند و از طرفی مردم با رای خود حضور همه خدمتگزاران صدیق به انقلاب اسلامی را در صحنه خواستار شدند."

ضرغامی در این نشست اهمیت برنامه ریزی در تحقق اهداف مدیریت و موانع تحقق برنامه ها را تشریح کرد و گفت: "خوشبختانه با تدوین افق رسانه حس مشترک تحقق اهداف سازمانی در همکاران صدا و سیما ایجاد شده است و با تعاملی که در همه بخش های مدیریتی سازمان وجود دارد، زمینه نظارت جدی محتوایی بر فرآیند برنامه ها نیز فراهم شده است."

وی در پایان با اشاره به اهتمام شایسته مسئولان کشور به رسانه ملی ابراز امیدواری کرد صدا و سیما در ادامه توفیقات خود با گسترش امکانات و استفاده از تکنولوژی روز و استمرار توجه به کیفیت تولید برنامه ها رضایت مخاطبان خود را بیش از پیش جلب کند.