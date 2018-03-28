۱۰ هزار بازدید بهداشتی در طرح بسیج سلامت نوروزی بوشهر انجام شد

میمنت توبه خاک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح بسیج سلامت نوروزی از ۱۵ اسفندماه ۱۳۹۶ همزمان با سراسر کشور در استان در حال اجرا و تا پانزدهم فرودین ادامه خواهد داشت که در این مدت بیش از ۱۶۰ بازرس بهداشت محیط و حرفه‌ای حضور دارند.

وی تصریح کرد: بازرسین بهداشت محیط و حرفه‌ای در طول اجرای برنامه به‌صورت مستمر در ساعات اداری و غیر اداری بر بهداشت محیط مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی نظارت کرده و پیگیری لازم به‌منظور رفع نواقص بهداشتی مشاهده‌شده انجام می‌دهند.

توبه خاک افزود: از این تعداد بازدید، ۸۱۱ مورد اخطاریه بهداشتی برای متخلفین صادر و ۱۷۳ متخلف به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند و همچنین طی مدت مذکور ۱۰ مرکز متخلف عرضه‌کننده مواد غذایی پلمپ شد.

وی گفت: با توجه به اینکه تیم‌های بازرسی بهداشت محیط به دستگاه‌های پرتابل سنجش مواد غذایی مجهز هستند، تعداد چهار هزار و ۴ مورد سنجش توسط بازرسین به‌عمل‌آمده و همچنین تعداد ۸۱۲ مورد از مواد غذایی در معرض فروش، نمونه‌برداری و به آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی ارسال شده است.

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: طی اجرای این برنامه در استان، تاکنون چهار هزار و ۸۴۱ کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته توسط بازرسین بهداشت محیط و حرفه‌ای استان جمع‌آوری و معدوم شده است.