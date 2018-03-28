بسته آموزش مجازی ویژه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، دکتر پروین پاسالار با اعلام این مطلب گفت: تلاش مجموعه وزارت بهداشت این است که المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی زمینه شناسایی استعدادها و رشد هرچه بیشتر دانشجویان نخبه رشته های علوم پزشکی را فراهم آورد.

وی افزود: بسته آموزشی ویژه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی تهیه شده که به صورت مجازی ارائه خواهد شد تا تمامی دانشجویان علوم پزشکی در سراسر کشور بتوانند از امکانات یکسانی در المپیاد برخوردار باشند.

مدیر امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت، با اشاره به تشکیل اتاق فکر مدیریت استعدادهای درخشان اظهار داشت:احکام اعضای اتاق فکر مدیریت استعدادهای درخشان ابلاغ شده و امید است با همکاری اعضای مربوطه برنامه ریزی جهت ساماندهی امور نخبگان و استعدادهای درخشان به سرانجام برسد.

پاسالار از تهیه بسته آموزشی ویژه المپیاد علمی دانشجویان جهت بارگذاری در دانشگاه مجازی در اسفند سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد: این بسته توسط اساتید کمیته های علمی شش حیطه آموزشی المپیاد و با هماهنگی دبیران علمی تهیه شده و از مزایای آن برقراری عدالت آموزشی و در دسترس قرار گرفتن منابع آموزشی به طور یکسان برای کلیه دانشجویان است.

وی به تدوین آئین نامه المپیاد دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در سال جاری و مسئولیت مدیریت امور نخبگان و استعدادهای درخشان در برگزاری المپیاد اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت بحث تحول و نوآوری در آموزش حیطه جدیدی تحت عنوان کار آفرینی در بستر دانشگاههای هزاره سوم به دهمین المپیاد اضافه شد.

پاسالار یادآور شد: به منظور جلب مشارکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری با رایزنی های بعمل آمده مقرر شد دانشجویان این مقاطع در حیطه کارآفرینی شرکت کنند.

مدیر امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت از محصول محور بودن المپیاد علمی دانشجویان پزشکی و ارائه محصولات و ایده های برتر توسط دانشجویان نخبه در تیم های مناطق آمایشی خبر داد و اظهار کرد: تلاش مجموعه وزارت بهداشت این است که المپیاد بتواند زمینه شناسایی استعدادها و رشد هرچه بیشتر دانشجویان نخبه رشته های علوم پزشکی را فراهم آورد.