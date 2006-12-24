افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان یک فاجعه جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر فدا حسین مالکی در دیدار با شفقت سعید ، سفیر پاکستان در تهران افزود: ما شدیدا نسبت به آنچه در افغانستان می گذرد معترض و نگران هستیم و این نگرانی را اعلام کرده ایم .

وی افزود: ایران و پاکستان بیش از هر کشوری نسبت به سرنوشت افغانستان حساس هستند و باید در معادلات سیاسی افغانستان حضور داشته باشند.

مالکی با اشاره به پیشنهاد ایران در خصوص کمیته مشترک بین ایران ، پاکستان ، افغانستان ، یکی از کشورهای غربی حاضر در افغانستان و سازمان ملل گفت: علاوه برهمکاری های چند جانبه ، همکاری دو جانبه بین ایران و پاکستان برای مقابله با تروریسم و مواد مخدر لازم است.

وی در ادامه نگرانی کشورمان در مورد حضور برخی قاچاق چیان و تروریست ها در پاکستان را اعلام کرد و خواستار برخورد جدی دولت پاکستان با آنان شد.

سفیر پاکستان نیز در این دیدار گفت: ایران و پاکستان در وضعیت فعلی نیاز به همکاری بیشتر با یکدیگر دارند.

وی افزود: نیروهای غربی در افغانستان مسئول امنیت در آن کشور هستند و انگشت اشاره نباید به سمت ایران و پاکستان باشد.